"Ilaria legge", progetto lettura del comprensivo Alpi di Ladispoli - Terzo Binario News

“Ilaria legge è il progetto con cui l’Istituto comprensivo “Ilaria Alpi” di Ladispoli intende promuovere e diffondere tra i più giovani l’amore per il libro e l’abitudine alla lettura attraverso un programma di iniziative che vedranno le alunne e gli alunni della scuola partecipare attivamente alla realizzazione della biblioteca scolastica.

Per questo motivo, aderendo alla campagna nazionale #ioleggoperché, organizzata dall’Associazione Italiana Editori e sostenuta dal Ministero per la Cultura, dal Centro per il libro e dal Ministero dell’Istruzione, sarà possibile donare alla scuola i volumi che entreranno nel patrimonio librario dell’Istituto.

Tutti i cittadini potranno donare uno o più volumi nella settimana dal 20 al 28 novembre, recandosi nelle librerie gemellate “Scritti e manoscritti” e “Cartelle” a Ladispoli.

Il progetto, attraverso il quale gli alunni e le alunne si occuperanno anche della catalogazione digitale dei volumi pervenuti, vuole aprirsi alla cittadinanza promuovendo il servizio prestiti, svolto dagli stessi giovani studenti verso i cittadini che vorranno recarsi presso la biblioteca scolastica per trascorrere qualche ora in sala lettura o per ritirare un volume da leggere a casa.

Nel frattempo, l’istituto comprensivo “Ilaria Alpi” ha in programma una serie di iniziative che accompagneranno gli alunni per tutto l’anno: maratone di lettura, contest, trasposizioni teatrali dei testi, laboratorio di scrittura creativa, realizzazione ed esposizione delle illustrazioni e delle copertine dei volumi, incisione di audiolibri, incontri con autori, librai, bibliotecari attivi sul territorio.

Si comincerà il 15 novembre, nella settimana dedicata alla lettura ad alta voce della campagna nazionale “Libriamoci”, con l’iniziativa “Sotto a chi legge!”, che ospiterà come lettori volontari i librai di Scritti&Manoscritti, la titolare della cartolibreria Cartelle, i bibliotecari della “Peppino Impastato”; il naturalista Antonio Pizzuti Piccoli, autore di “Educare alla terra”, l’associazione Aperta Parentesi con le letture in inglese di Monica Roberti.

Con “Tono, volume, ritmo: il gioco della lettura espressiva” gli allievi della Margot Theatre, l’attore Francesco Picciotti alias Divisoperzero e Viola Di Giovanni regaleranno alle alunne e agli alunni dell’Istituto preziosi momenti di lettura espressiva.

Infine, sarà la volta della rassegna “Ascolto, guardo e disegno: la parola efficace”, che ospiterà Mara Ciavarella, con il suo progetto “RaccontArte”, dove racconti in rima nati dall’amore per la pittura si accompagneranno a laboratori artistici in cui gli alunni riprodurranno i dipinti “narrati” col teatro kamishibai, e l’illustratrice Lucilla ConDueElle, che esporrà le copie dei suoi lavori e curerà un laboratorio sulla narrazione per immagini.

Ci auguriamo che i cittadini siano ansiosi di donare alla scuola almeno la metà di tutti i libri che vorremmo leggere insieme ai nostri alunni!”

Giada Laganà,

docente referente del progetto “Ilaria legge”