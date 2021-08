“Il Vulcano in Bottiglia” questa sera a Tarquinia Lido - Terzo Binario News

“Il Vulcano in Bottiglia”: già il nome stimola curiosità, figuriamoci se ci si aggiungono ingredienti come la cultura ceramica del territorio, la creatività e le competenze di un ceramista del territorio messe a disposizioni di aspiranti modellatori alle prime armi e un momento finale spettacolare e suggestivo.

Vivrà il suo momento clou domani sera, venerdì 13 agosto, al Camping Village Tuscia Tirrenica di Tarquinia Lido, il workshop-evento ideato e realizzato da Marco Vallesi che ha animato la settimana pre-ferragostana degli ospiti del campeggio.

Venerdì scorso, infatti, il ceramista di Tarquinia ha tenuto un workshop sulla ceramica cui hanno preso parte bambini, ragazzi e signore che, guidati da Marco e dal suo assistente, hanno creato dei piccoli oggetti decorati con frammenti di vetro ricavati da bottiglie riciclate e smussati appositamente per garantire la massima sicurezza nel manipolarli.

E le bottiglie di vetro usate sono il filo conduttore dell’evento, perché proprio queste rappresentano il corpo portante del forno per la cottura realizzato in questi giorni al campeggio e all’interno del quale sono già stati inserite gli oggetti prodotti dagli aspiranti ceramisti. Venerdì sera, attorno alle 21 e 30, il fuoco acceso sin dalla mattinata – e alimentato con legno a sua volta riciclato da potature, per continuare sulla filosofia del riuso – farà brillare con la sua incandescenza le bottiglie creando un momento di grandissima suggestione e cuocendo, naturalmente, le piccole opere realizzate dai campeggiatori.

Sabato mattina, infine, la doppia curiosità per l’apertura: quella di scoprire gli oggetti finiti ma anche di curiosare, una volta rotto il forno, che spettacolare creazione hanno a loro volta realizzato le bottiglie, reagendo in maniera imprevedibile al calore.

“Il desiderio – spiega Vallesi – era di ideare qualcosa che valorizzasse la cultura ceramica del territorio mediante attività divertenti e spettacolari. Ancor meglio esserci riusciti strutturando un’iniziativa basata pressochè tutta sul riciclo dei materiali. Un grazie a Renato Bacciardi in particolare, che ha fortemente voluto e stimolato l’iniziativa, mettendo a disposizione ogni attrezzatura, spazio e materiale”.