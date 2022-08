Il "Viaggio nell'arte" ad Allumiere ha conquistato tutti • Terzo Binario News

Il binomio Giovanni Meloni- Lucia Gari si è rivelato vincente

Quando la versatilità di un fotografo e l’estro di una pittrice si incontrano, un “Viaggio nell’arte” è d’obbligo.

E sono stati molti i visitatori che, tra il 12 e il 15 agosto, nei giardini della primaria di Allumiere hanno voluto seguire l’itinerario proposto da Giovanni Meloni e Lucia Gari.

Un itinerario diviso a metà, che ha avuto al centro il tema dell’emergenza Covid e del lento ritorno alla normalità.

Nella prima parte, si è posto l’accento sul cambiamento radicale che il Coronavirus ha determinato nel vissuto quotidiano.

Prendendo spunto da noti dipinti di autori quali Frida Khalo, Edvard Munch, Francesco Hayez, Paul Gauguin e tanti altri che hanno fatto la storia dell’arte, alcuni modelli di Tolfa e Allumiere hanno imitato fedelmente i personaggi dei grandi quadri d’autore e sono stati immortalati dagli scatti di Giovanni Meloni, che attraverso queste foto ha voluto narrare questi due ultimi anni di pandemia. Con questa originale trovata è riuscito a farlo con leggerezza, con una narrazione diversa, che potesse in qualche modo far sorridere gli avventori, dopo un lungo periodo di ansia e incertezza.

Nella seconda parte, quasi a fare da contrasto al biennio Covid, Lucia Gari ha invece voluto riproporre la solidità e l’immutabilità di certi paesaggi collinari, che resistono al tempo e all’antropizzazione.



Lo scopo di questa mostra, come hanno chiarito gli allestitori, era quello di dare un messaggio che potesse aiutare a comprendere meglio il passato, affrontare serenamente il presente e guardare con più ottimismo al futuro.

Lucia Gari, oltre che una brava artista, è anche una stimata insegnate e infatti ogni anno organizza corsi per giovani e meno giovani sia ad Allumiere, in Piazza Gramsci, sia a Tolfa, nella sua “Bottega dell’arte” a Piazza Armando Diaz.

Gli interessati possono contattarla al 328/7797520.