Il vescovo Ruzza in vista alla Capitaneria di Porto di Roma e Fiumicino • Terzo Binario News

La Capitaneria capitolina ha oggi ricevuto Sua Eccellenza il Vescovo Gianrico Ruzza di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-Santa Rufina, in occasione dell’iniziativa diocesana diretta a portare la parola di Dio anche ai bagnanti ed agli operatori del mare e delle spiagge, recitandola durante una navigazione costiera partita dal porto canale di Fiumicino con arrivo a Montalto di Castro.

A fare “gli onori di casa”, prima di prendere il mare dal porto canale, il Comandante della locale Capitaneria Silvestro Girgenti alla presenza del Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, dei relativi staff, compreso il personale della curia vescovile, del parroco di Santa Maria Porto della Salute padre Leonardo Ciarlo, del parroco di Santa Maria Stella Maris padre Sergio De Angelis, del responsabile delegato di zona dell’Apostolato del mare Don Edoardo Quares, nonché di altri prelati e collaboratori parrocchiali convenuti nell’occasione.

Svelata qui la particolare iconografia della Santa Vergine ritratta in cammino, la stessa è stata poi accompagnata dalle suddette Autorità e da un gruppo di fedeli subito riunitosi, lungo la banchina del porto, con un percorso dalla sede della Capitaneria sino al tratto terminale del canale, per imbarcare, quindi, sul mezzo designato dall’organizzazione.

L’evento suggella, con l’autorevole presenza del Vescovo Ruzza, quel patto non scritto, ma scolpito nella secolare tradizione, tra cristianità, culto della Vergine e vita marinara, e che continua a trovare, a Fiumicino, la tipica espressione di una vivissima devozione.

Uomini e donne accomunati dal lavoro in mare e per il mare; mare in cui sopravvivono regole di autentica solidarietà, valore permeante i testi delle Sacre Scritture che il Vescovo ha voluto testimoniare lungo la navigazione, nello spirito dell’Apostolato del mare.

La tratta è stata accompagnata dai mezzi nautici della Guardia Costiera, sempre

presenti in mare in questi giorni di piena estate, a cui si sono aggiunti i mezzi del reparto navale della Guardia di Finanza.

Domani si perpetuerà a Roma, in continuità con la stessa tradizione, il rito della

“Madonna Fiumarola”. La Vergine “De Noiartri” che ha fatto l’esordio delle Sue uscite proprio a Fiumicino, dalle onde del mare passerà alla corrente del Tevere, per poi guadagnare terra nella suggestiva cornice “Trasteverina”.