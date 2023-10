"Il Turismo organizzato questo sconosciuto": conferenza a Manziana della DMO Borghi Etruschi • Terzo Binario News

Sabato 21 ottobre 2023 alle 11 presso il Relais Villa Clodia

La DMO Borghi Etruschi grazie al contributo della Regione Lazio, ha organizzato una importante Conferenza per lo Sviluppo del Territorio, dal titolo “Il Turismo organizzato questo sconosciuto“, che si terrà sabato 21 ottobre 2023 alle ore 11:00 presso il Relais Villa Clodia a Manziana, Roma.

L’obiettivo della Conferenza è di analizzare la situazione attuale del settore turistico nella Regione, evidenziando le criticità e le opportunità derivanti da una maggiore coordinazione tra i soggetti coinvolti.

Questa è la proposta che si vuole lanciare alla Regione, mostrando la necessità di un progetto unico e condiviso che valorizzi le potenzialità del territorio.

Un progetto partecipato che veda protagonisti i vertici del Governo Regionale, che saranno presenti, insieme agli amministratori locali.

Attendiamo la partecipazione attiva degli imprenditori turistici, guide, artigiani e addetti culturali che vorranno partecipare.

La DMO può essere l’interlocutore privilegiato per questo scopo, in quanto svolge una funzione di rappresentanza istituzionale, di promozione culturale, di formazione professionale e di gestione dei flussi turistici, senza scopo di lucro ed è un Ente del Terzo Settore.

Sono infatti previsti interventi di esperti del settore ricettivo, enogastronomico, eventi, matrimoni, outdoor e benessere.

L’evento che stiamo organizzando vuole mettere in luce tutti questi aspetti e coinvolgere tutti gli attori interessati in un cambiamento che inizia dall’accoglienza e termina con l’innovazione, passando per organizzazione, sostenibilità, sviluppo culturale della comunità.

Presenti gli organi di informazione.

Gli interessati a partecipare potranno inviarci una email a info@borghietruschi.it o chiamare

via whatsapp il 366 251 99 51 entro giovedì 19 ottobre.

Vi aspettiamo il 21 ottobre alle 10.45 per la registrazione a Manziana (RM) Villa Clodia Resort.