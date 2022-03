Il tuo CasinoOnline preferito è legale? Tutti i modi per sapere se stai giocando in un casinò sicuro - Terzo Binario News

Per gli appassionati della roulette e del blackjack, questi due anni sono stati tempi bui in cui è stato praticamente impossibile passare una serata di divertimento in un casino fisico.

Molti giocatori si sono quindi rivolti ai siti di casino online AAMS, che grazie alla tecnologia sempre più avanzata, offrono un’esperienza di gioco che non ha nulla da invidiare ai rinomati locali di Venezia e Sanremo.

Sebbene il mondo del gioco sia regolato dallo Stato da vent’anni, attraverso dell’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), il web è pieno di siti di casinò alquanto ambigui, con poche informazioni, alcune volte anche illegali, ma che vogliono farsi passare per legali.

In questo articolo ti sveleremo alcuni semplici trucchi per accertarti che il tuo casinò online preferito sia davvero legale, e soprattutto, sicuro.

Come Verificare se un Casino Online è Legale?

A volte, l’aspetto moderno del sito e l’esibizione di varie licenze (anche Europee, come nel caso di quella di Malta), può ingannare l’occhio più inesperto.

L’unica licenza valida per operare in Italia, è la licenza ADM/AAMS, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Tra i requisiti necessari per ottenerla, troviamo:

residenza fiscale in Europa

l’essere dotato di una software generatore di numeri casuali (GNC)

versamento di 350 000€ allo Stato.

Trucchi facili per individuare un Casino legale

Abbiamo visto come la licenza AAMS/ADM sia il indispensabile per garantire la sicurezza mentre giochi online. Ma come possiamo verificare che il sito in questione la possegga? Eccoti alcuni semplici metodi:

Cerca il codice GAD (Gioco a Distanza) sul sito del casinò: i siti legali devono esporlo obbligatoriamente e di solito lo fanno nell’header o nel footer. Verifica sul sito dell’ADM che il casinò sia incluso nella lista dei concessionari autorizzati. Controlla che il dominio. Se finisce in .it, il sito è legale. Se invece finisce in .com, non lo è. Ad esempio, il sito di LeoVegas è www.leovegas.it, mentre quello di Cadoola, sito di casinò non-AAMS, è cadoola100.com

Quali sono i rischi di giocare in un casinò non AAMS?

Uno dei maggiori pericoli è comune a tutte le transazioni online, e riguarda la protezione della privacy e la sicurezza dei dati personali. Stiamo parlando dell’entrare in possesso indebito del numero di telefono e della email, oppure ancora dei dettagli del metodo di pagamento usato per depositare, soprattutto se è una carta di debito o credito.

Questi dati possono essere rivenduti a società terze per fini pubblicitari, o anche usati per accedere agli account sui social media, oppure, nel peggiore dei casi, usati per fare compre online senza l’autorizzazione del proprietario.

Nell’ambito della sicurezza, c’è un altro rischio ben specifico che riguarda i casinò online illegali. Non godendo di alcun tipo di protezione legale su questi siti, nulla impedisce ad un casinò non registrato di chiudere il tuo conto di gioco e sparire nel nulla con le tue vincite.

L’altro problema con i siti non AAMS è la dichiarazione fiscale delle vincite, che invece è fatta alla fonte per le vincite nei casinò legali. Questo significa che sui primi, devi pagare le tasse su tutto quello che vinci, pena l’incorrere nel reato di evasione fiscale. Uno svantaggio da non sottovalutare, e che può facilmente trasformarsi in un costoso grattacapo.