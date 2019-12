Il treno "va lungo" a Marina di Cerveteri: frenata secca, fermata saltata e passeggeri perplessi - Terzo Binario News

Stamani alla stazione di Marina di Cerveteri il treno in arrivo da Pisa delle 8.59 è arrivato con 11 minuti di ritardo. Di per sé non sarebbe una gran notizia se non fosse che la fermata prevista non è stata effettuata perché il convoglio ha proseguito la corsa.

Era previsto che facesse salire i passeggeri e invece, come raccontano i testimoni, “è passato a una velocità assurda e non si è fermato, poi ha inchiodato sotto al cavalcavia con tanta puzza di bruciato e lasciando tutti in banchina perplessi”.