Il tour dell'agricoltura rigenerativa di Aics parte da Tolfa - Terzo Binario News

La forte spinta che a livello planetario arriva per promuovere un sistema di vita sostenibile, vede tra i protagonisti il cibo. In particolare le produzioni agricole e gli allevamenti animali intensivi.

Sul fronte opposto una visione produttiva meno aggressiva, basata su numeri ridotti ma diffusi, che consente di attivare sistemi di coltivazione e allevamento sostenibili quindi più salubri.

In questo contesto si affaccia l’agricoltura rigenerativa ben descritta nel documentario “ Kiss the Ground” (fruibile su piattaforma Netflix), premiato in Italia con il premio ambiente 2020 da AICS che ha deciso, in accordo con la produzione americana, di organizzare un tour nazionale riservato a politici ed addetti ai lavori.

“Sarà Tolfa, venerdì 7 maggio, ad inaugurare la nostra iniziativa che ci porterà a girare l’Italia per far conoscere agli agricoltori ed ai politici locali il valore dell’agricoltura rigenerativa con particolare riferimento al sequestro di CO2 che una volta raggiunto l’apparato radicale delle piante produce un arricchimento del terreno oltre all’ovvio conseguente contrasto all’innalzamento dei livelli di CO2”, afferma Andrea Nesi responsabile ambiente di AICS.

La rassegna itinerante, che prevedrà la proiezione del documentario e relativo dibattito, toccherà poi i comuni di Alghero, Castelsardo, Sant’Antioco e Monteleone Roccadoria, Pontecagnano Faiano, Creazzo, Sovizzo, Monteviale, Gosaldo, Agordo, Borgo Valbelluna, Longarone, Valle di Cadore.

“Tolfa negli anni ha saputo distinguersi per scelte molto chiare riguardo la sostenibilità, seguita da imprenditori lungimiranti che hanno avviato allevamenti allo stato brado, coltivazioni biologiche e lasciato sempre le porte aperte all’innovazione. Non ultima una stretta collaborazione Con AiCS riguardo l’associazione tra sport, ambiente e salute”, continua Nesi

“Tolfa vuole continuare ad essere un laboratorio per le migliori pratiche riguardo la sostenibilità ambientale e dunque ancora una volta abbiamo aperto la porte del teatro Claudio per una proiezione e riservata ad addetti ai lavori. Tra questi un imprenditore che ha già dato la disponibilità ad avviare una coltivazione e basata sui principi dell’agricoltura rigenerativa secondi i principi proposti da Kiss the Ground”, sottolinea il sindaco di Tolfa Luigi Landi.