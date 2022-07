Il torneo master di pallanuoto Mar Tirreno raccoglie fondi per il Parco degli Angeli • Terzo Binario News

Nella storica piscina di largo Galli, nella splendida cornice della marina di Civitavecchia, si è svolto il torneo di pallanuoto master “Mar Tirreno” organizzato dalla Italian Kit Sport sotto l’egida dell’Unione Sportiva ACLI e l’ospitalità della storica ed unica SNC 1950.

Partite di qualificazione nel pomeriggio ed in notturna dove 4 squadre si sono affrontate prima in un circuito all’italiana per poi finire alle finali con incontri diretti.

Zero9, Europa Sporting Club, Nuotatori Civitavecchiesi e Villa Aurelia si sono date battaglia, sportivamente, goal su goal creando quella che poi è stata la classifica finale che vede nella finalina lo zero9 aggiudicarsi il 3° posto sul Villa Aurelia, mentre nella finale è l’Europa Sporting Club che vince sulla Nuotatori Civitavecchiesi che si attesta al 2° posto.

Gli sforzi di questi atleti che in 2 partite giornaliere a squadra hanno portato non solo a buon fine un Torneo d’altri tempi fatto di gioco maschio ma anche di tante risate e fair play, ma anche di un gesto che a questi “omaccioni” della pallanuoto sembrerebbe non proprio, raccogliere fondi per donarli al “Parco degli Angeli” un’associazione fatta di genitori per ragazzi diversamente abili.

Sono stati 1020,00 gli euro raccolti in un piccolo torneo con la speranza che tanti piccoli tornei possano portare fondi ed attrezzature a questi Angeli, giovani che non si compiangono ma lottano come leoni, assistiti dai loro genitori e dai volontari.

Impressionante è stato il lavoro svolto dai nostri “Angeli” per ringraziare questi energumeni dal cuore d’oro della pallanuoto, hanno voluto regalare un quadro alla squadra vincitrice, uno al miglior giocatore ed uno al miglior portiere.

Opere di una bellezza unica che hanno lasciato senza fiato ed evidentemente emozionati organizzatori e giocatori.

Gli organizzatori vogliono ringraziare tutti per la riuscita della manifestazione e, soprattutto, la “Ausili Elettromedicali Ospedalieri srl” per il sostegno dato al torneo, l’US ACLI per il patrocinio, Radio Rock per la vicinanza dimostrata nello sponsorizzare l’evento, gli amici Maurizio Cesari dello Zero9 e Stefano Lolli per la compagine del Villa Aurelia che hanno trasferito il “messaggio” ai propri atleti.