Il Tolfa vince il set nella tana della Polisportiva Ostiense: 6-1 • Terzo Binario News

Trebisondi: “Dopo la partita con il Borgo ci siamo guardati in faccia e ora siamo in crescita”

Dimostrazione di forza del Tolfa con il 6-1 rifilato a Ponte Marconi ai danni della Polisportiva Ostiense. Serviva un successo all’undici collinare, che aveva dato segnali di risveglio già nella sfida casalinga con la Duepigrecoroma vinta 2-0.

In gol a Roma sono andati a segno due volte Andrea Moretti, compreso un rigore, Luigi Trebisondi, Emanuele Siani, Damiano Pasquini e Federico Peluso.

Al di là del punteggio larghissimo, sono emersi spunti interessanti come sottolinea lo stesso Luigi Trebisondi: «Siamo ancora lontani da dove dovremmo e vorremmo essere – spiega il mediano – ma siamo squadra nuova e ci vuole tempo per amalgamarci.

Le difficoltà erano calcolate. Forse il doppio successo di Coppa Italia sul Pescia ha fatto sembrare che ci fossero certezze, poi svanite in campionato. Lo dimostrano i cambi di formazione frequenti, utili a trovare l’assetto giusto. Simo andati bene nelle ultime due uscite ma serve continuità senza sbagliare più, se l’obiettivo è quello di ripetere il campionato dell’anno scorso sebbene quest’anno sia molto più difficile. Però in rosa vedo singoli molto bravi che fanno intravedere del potenziale».

Sulla sfida di domenica: «La Polisportiva Ostiense ha qualcosa in meno di noi, erano nervosi. Dopo l’1-0 abbiamo commesso quattro errori mentre i romani, dopo l’1-1 hanno colpito un palo mandandoci in sofferenza. Il mio gol (un bel tiro di esterno sinistro finito all’angolino) e il secondo di Moretti hanno chiuso i giochi e siamo stati bravi a non innervosirci. Ora altra trasferta a Carbognano dove serve dare continuità. Lo spartiacque è stato dopo il 3-0 subito da Borgo san Martino. Ci siamo guardati in faccia e rimesso qualcosa a posto. Il girone A? Ad oggi la favorita pare l’Ottavia ma si è alzato il livello medio del raggruppamento dove regna l’equilibrio» la conclusione di Luigi Trebisondi.