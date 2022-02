Il Tolfa torna a -1 dall'Antica Aurelio; battuto il Borgo Palidoro 3-0 - Terzo Binario News

In Promozione Borgo San Martino vittorioso a Ronciglione, il Santa Marinella cade a Fregene

Il Tolfa non si lascia scappare l’occasione e torna a -1 dalla vetta; il Santa Marinella perde di misura a Fregene scivolando al quinto posto mentre il Borgo San Martino non ha problemi a superare il Ronciglione. Questa la sintesi estrema della seconda di ritorno nel girone A di Promozione.

Allo Scoponi la sfida fra collinari e Borgo Palidoro comincia con mezz’ora di ritardo per l’assenza di un guardalinee ma l’attesa paga, specie per quanto successo in mattinata. Infatti, forse anche un po’ a sorpresa, il Carbognano ha battuto la capolista Antica Aurelio per 3-2 dopo che la capolista aveva avuto ragione del Tolfa, sette giorni fa, nello scontro diretto e volando a +4.

La squadra di Daniele Fracassa non rinuncia all’occasione che le si prospetta: con un undici iniziale tutto votato all’attacco, sblocca le ostilità al 18’ grazie al bomber Matteo Trincia che spedisce in porta un pallone rimasto sotto misura in seguito a un calcio d’angolo. È dominio biancorosso nonostante due sostituzioni già nel primo tempo entrambe per infortunio: fuori Pomponi e Roccisano dentro rispettivamente Verna e Montironi.

Il portiere Nunziata è inoperoso mentre gli attacchi dei padroni di casa si susseguono finché non arriva il raddoppio al 7’ della ripresa su calcio di rigore, per fallo di mano di Salvatori su cross di Urbani. Sul dischetto va Simone Trincia che spiazza Carloni. Il Tolfa controlla le operazioni senza rinunciare a giocare finché Matteo Trincia non firma il 3-0 con un diagonale preciso forse viziato da un fallo precedente di Tiozzo. Per il numero 9 tolfetano rete numero 14 che gli vale il consolidamento in testa alla classifica cannonieri. Dunque con l’Antica Aurelio ferma a quota 41 punti, il Tolfa accorcia fino a 40 dando vita a un duello che si prospetta splendido per il salto in Eccellenza.

Turno si assoluta tranquillità per il Nuovo Borgo San Martino che a Ronciglione chiude sul 4-1. A sbloccare la sfida è Giustini al 19’, cui segue il raddoppio a firma di Esposito al 40’. Nella ripresa il 3-0 porta la firma di Matteo Piano al 16’ e dopo che la formazione cimina accorcia le distanze, arriva l’1-4 definitivo per merito di Antonangeli. Con questo successo, l’undici di Emiliano Bernardini consolida il terzo posto solitario con 35 punti, a cinque lunghezze dal Tolfa secondo.

Non va altrettanto bene al Santa Marinella, sconfitto al Paglialunga dal Fregene Maccarese per 1-0. Rete decisiva al 16’ del primo tempo su rigore trasformato da Buscia. I rossoblù – prima della gara appaiati a 30 punti insieme proprio al Fregene – adesso sono quinti, inseguiti tre lunghezze sotto dal Carbognano.