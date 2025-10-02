Il Tolfa supera 2-1 il Parioli in trasferta e intravede il passaggio del turno • Terzo Binario News

Il Tolfa fa sua la gara di andata dei 16esimi di finale di Coppa Italia di Promozione e il successo pesa tantissimo in funzione della partita di ritorno che si disputerà allo Scoponi il 15 ottobre. I biancorossi hanno espugnato il campo della Bufalotta superando 2-1 il Parioli, compagine che milita nel girone B di Promozione.

Un successo arrivato grazie a un finale di gara intenso in cui dapprima è stato segnato il vantaggio di Converso, poi c’è stato il pari di Bongarzoni e già così non sarebbe stato male.

Invece è andata ancora meglio visto che e a tempo scaduto è stato assegnato un calcio di rigore in favore del Tolfa per fallo su Chiappini in piena area. Dal dischetto, Moretti ha fatto sedere il portiere ed ha insaccato.

Per essere un 16esimo di finale di Coppa, le due squadre hanno giocato a viso aperto, senza troppi tatticismi né voglia di chiudersi dietro forti di attaccanti pesanti ed esperti come Moretti da parte tolfetana, Monteforte e Pischedda su quella romana. Mister Michele Micheli ha cambiato diversi uomini rispetto alla sconfitta di Capranica visto che non ha potuto contare su Manuel e Miguel Vittorini, Pasquini e i due esterni. Dunque in campo sono scesi De Clementi, Benedetti (all’esordio), Monteneri con Salvato e Colace centrali; in mediana Bevilacqua, Nuti e Quinti (al rientro dopo il lungo infortunio al tendine di Achille), davanti con Moretti ci sono Gaudenzi e Converso con quest’ultimo arrivato al campo appena mezz’ora prima del fischio d’inizio.Occasioni su entrambi i fronti: da una parte, ci provano Gaudenzi di testa e Monteneri – al termine di uno scambio a sinistra con Quinti – ma senza troppa fortuna. Poi una bella punizione di Palermo, sulla quale si allunga bene e devia De Clementi. Nella ripresa, ancora azioni pericolose specie dei padroni di casa con Pischedda e Monteforte ma sono imprecisi entrambi. Così, ecco il finale in cui succede di tutto: angolo di Bevilacqua da destra, mischia in area e zampata decisiva sotto misura di Converso. Cambio di fronte e pari di Bongarzoni ben appostato sul palo lontano. Infine, il fallo netto su Chiappini durante il recupero e il rigore trasformato da Moretti.

Il commento di mister Micheli: «Si è giocata una partita vera, con il Parioli ben messo davanti. Nel primo tempo c’è stata una leggera supremazia nostra. Nella ripresa si è cambiato qualcosa, con il Parioli che ha preferito i lanci lunghi mentre noi abbiamo preferito il palleggio. Sono contento per la bella reazione dopo domenica e nonostante ci fossero diverse assenze. Ottima prova di carattere, con la certezza di avere una rosa di giocatori tutti all’altezza del compito. Alla Coppa teniamo tanto e sì, il risultato è favorevole ma va confermato sul campo», la conclusione di Micheli.