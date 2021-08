Il Tolfa si raduna, obiettivo Eccellenza - Terzo Binario News

Le parole di mister Fracassa, dei fratelli Trincia e di Roccisano

Obiettivo Eccellenza. Non è che possa nascondersi più di tanto il Tolfa, vista la compagine che ha allestito per il campionato di Promozione 20-21 e in effetti anche il tecnico Daniele Fracassa gioca a carte scoperte. C’è un undici da plasmare, visto che la squadra la prese durante l’interruzione del campionato scorso, di fatto senza mai allenarla, e adesso può modellarla secondo i suoi dettami.

Nel rinnovato Scoponi, che verrà inaugurato ufficialmente a fine mese, i giocatori hanno iniziato a sudare, senza rinunciare al gioco né a provare schemi. Per ora un misto di esercizi fisici e tattici, prima di spingere forte in vista della Coppa Italia e con le amichevoli da disputare. <Sono felice di questo undici e c’è una gran voglia di far bene – spiega l’allenatore – c’è l’entusiasmo giusto, così come gli uomini adatti. Ora tocca a noi>. Per come è stata costruita la squadra, lo schema di base sarà il 4-3-3: <Sì, anche in funzione dei soli due under da schierare. Ne abbiamo di capaci e anche sui ricambi siamo messi bene. Ma quello che mi stupisce, sebbene diversi calciatori abbiano già giocato con me, è il vederli palleggiare. Nelle partitelle la palla viaggia a un tocco, sembra un flipper ed è piacevole>. In questo senso, il campo nuovo fornisce un bell’aiuto: <Il sintetico appena fatto è una superficie lenta che aiuta il gioco a terra. Immagino che gli avversari possano faticare in queste condizioni> la conclusione di mister Fracassa.

In tema di uomini, di facce nuove alla Pacifica ce ne sono diverse. Una è familiare, l’altra… quasi, visto che in collina è tornato Matteo Trincia e con lui c’è il fratello Simone, che proviene dall’Eretum Monterotondo di Eccellenza. <In realtà dovevamo giocare insieme già l’anno scorso a Cerveteri – dice Matteo – ma sono felice che Simone sia a Tolfa con me. I compagni li conosco tutti e il salto di categoria è l’obiettivo, ben sapendo quanto sia difficile riuscirci. Saremo una coppia-gol? Non lo so, speriamo di sì, per il bene del Tolfa>. Poi ecco Simone: <Sta a noi dare un contributo sostanzioso alla squadra biancorossa. Non ci sono personalismi che prevalgano, nemmeno sui gol che da attaccante spero di segnare. Il bene della squadra viene prima di tutto, la sfida è stimolante>. <Sarebbe egoistico se pensassimo solo a noi – conclude Matteo Trincia – perché il gruppo viene prima di tutto>.

Infine una battuta con il difensore Marco Roccisano: <Lasciare il Tolfa per la prima volta fu difficile, così quando è capitata l’occasione di ritornare, non ci ho pensato un attimo dicendo subito di sì. Dopo Ronciglione, avevo intenzione di giocare vicino casa e Tolfa è casa mia>.