Il Tolfa si raduna il 10, Pacenza: "Cambiamo modulo" - Terzo Binario News

Raduno il 10 agosto alla Cavaccia per il Tolfa 2020/2021 ma senza i tre ex nuovi acquisti dell’Ottavia. L’ex capitano dell’undici di Roma nord Simone Cornacchia, il centrocampista Andrea Laurenti e l’attaccante Gianluca Leonardi si aggregheranno ai compagni a partire dal 24 agosto e per tutti ci sarà la novità del nuovo modulo tattico: infatti il tecnico Andrea Pacenza ha deciso di passare dal 4-4-2, che ha lanciato i collinari nelle vette del campionato scorso di Promozione (con qualche parentesi sporadica di 4-3-1-2) al 3-5-2.

Dalle 18 giocatori in campo ad Allumiere con un programmino quotidiano niente male visto che dal 24 al 28 agosto prevede la doppia seduta giornaliera. Ma niente pre-preparazione. Perché? Semplice: non serve, a detta del tecnico. “I ragazzi non hanno fatto altro che seguire il programma loro assegnato durante la pandemia – spiega Pacenza – e lo hanno seguito pedissequamente. Anzi, qualcuno è andato bel oltre il lavoro previsto. A livello di peso stanno bene, anzi qualcuno è più magro di quanto si immaginasse. Sono tutti monitorati costantemente ma è emerso uno spirito professionale condiviso, voglia di farsi trovare pronti della quale mi sento fortunato come allenatore. In preparazione faremo cinque giorni di allenamenti poi sabato e domenica riposo, con qualche amichevole in famiglia fino allo standard dei cinque giorni di lavoro e amichevole al sabato. Questo per arrivare al 20 settembre a regime. Delle partite si sta occupando il ds Massimo Protani>. In questo va considerato il torneo Sestili, la classica tolfetana di pre-stagione: “Ci sarà sicuramente, ma vanno considerate le norme anti-Covid che regoleranno la presenza del pubblico. Gli avversari? Inizieremo gradualmente sia per difficoltà che per intensità, con l’obiettivo di arrivare alla prima giornata del 27 settembre 70-80% della condizione>.

Al raduno del 10 ci saranno Luca Nunziata e Gabriele Montironi, un classe 2000 per la fascia, in arrivo dal mercato, mentre per gli ex Ottavia bisognerà attendere: “Tra l’altro Laurenti viene da un intervento al ginocchio per il quale verrà sottoposto a visita di controllo il 10 settembre. Che partirà in ritardo è già messo in conto, per fortuna la rosa è ampia. Dal punto di vista tattico lavoreremo fin dal primo giorno sul 3-5-2 iniziando dalla difensiva. La difesa a tre centrali è perfetta per le caratteristiche dei giocatori di questa rosa e non a caso il mercato è stato indirizzato a trovare elementi in grado di esprimersi al meglio con questo sistema di gioco. Possiamo essere coperti e propositivi allo stesso tempo, con qualche accorgimento necessario da prendere. Insomma ci aspetta una stagione interessante> la conclusione di Andrea Pacenza.