Il Tolfa sbanca il Fronti: 2-1 al Santa Marinella - il tabellino - Terzo Binario News

Dopo la rete di testa di Belardinelli centri su rigore per Matteo Trincia e Del Prete

Il Santa Marinella fa qualche può per cercare di fermare la corsa al vertice del Tolfa ma non basta.

Allo stadio Fronti passano i collinari 2-1 in una partita condizionata dal vento e più ancora dalle assenze, su entrambi i fronti.

In classifica tutto è rimasto com’è con Antica Aurelio primo con 44 punti, Tolfa 43 e Santa Marinella quinto a 30. Mercoledì i biancorossi saranno impegnati, allo Scoponi con il Fregene Maccarese, nel turno secco dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Promozione.

In via delle Colonie partono bene gli ospiti che mantengono il possesso palla anche se il controllo risulta difficilissimo con le raffiche che spazzano il sintetico. Al primo affondo i rossoblù vanno in vantaggio con Belardinelli che segna di testa al 18’ in torsione su un cross da destra di La Morgia. La rete gela il Tolfa che fa fatica lì per lì a reagire. Ci prova Galluzzo dalla distanza al 27’ senza troppa convinzione e tre minuti dopo Urbani calcia debolmente. Al 32’ Belardinelli in area rischia la doppietta ben servito da capitan Trebisondi e questi rischia la rete al 40 con un tiro-cross insidioso. A un minuto dal termine è Simone Trincia ad avere la palla del pari ma fallisce due volte da dentro l’area piccola. Nella ripresa lo stesso Simone Trincia calcia centrale da posizione ottimale già al 1’ e al 7’ dopo una bella punizione di Tiozzo deviata sull’assist di Simone Trincia nessuno è pronto a insaccare. Al 17’ Sanfilippo compie una parata super su un bel tiro del solito Simone Trincia e un minuto dopo Trebisondi di testa manca il raddoppio. Il pari ospite arriva al 26’ su calcio di rigore di Matteo Trincia (sempre capocannoniere con 15 reti) che calcia centralmente dopo un fallo di mano in area e dopo, il lampo del gol-vittoria segnato da Del Prete al 42’: botta dal limite settore destro centrale che Sanfilippo calcola male il pallone gli passa sopra la testa finendo in rete.

Santa Marinella: Sanfilippo, La Morgia, Caleffi (32’st Crescentini), De Santis, De Angelis, Gallitano (43’st Cianci), Cuomo (14’st Zerilli), Trebisondi, Belardinelli (33’st Pagliuca), Scudi (40’st Arseni), Cedeno. A disp. Pancotto, Napolitano, Sistilli, Santucci. All. Nicola Salipante

Tolfa: Nunziata, Urbani (14’st Remondini), Del Prete, Mecucci, Montironi, Galluzzo, Verna (19’st Gaudenzi), Savarino (45’st Marconi), Matteo Trincia, Tiozzo (40’st Peluso), Simone Trincia. A disp. Paniccia, Mojoli, Stefanini, Belloni, Pasquini. All. Daniele Fracassa.

Arbitro Marco Burattini di Roma 1

Reti: 18’pt Belardinelli (S); 26’st rigore Matteo Trincia (T), 42’st Del Prete (T).

Note: ammoniti De Angelis, Belardinelli, Pagliuca (S); Del Prete, Galluzzo, Simone Trincia (T); spettatori 200 circa.