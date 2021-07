Il Tolfa riparte senza Superchi ma con un Savarino in più - Terzo Binario News

Si divide la coppia del gol del Tolfa: infatti Federico Superchi ha lasciato il sodalizio biancorosso proprio quando Matteo Trincia aveva detto sì al ritorno.

Durissima la legge del mercato, che vuole il centravanti accasato al Sorano in Toscana, insieme alla schiera nutrita di ex nerazzurri ovvero l’ex capitano Marco Bevilacqua, Tommaso Gibaldo e Max Gravina.

L’addio di Superchi in un post sui social: «Eccoci alla conclusione di un qualcosa che rimarrà per sempre dentro di me. Lascio Tolfa. Lascio un paese, una squadra, una dirigenza che hanno creduto in me in un momento delicato.

Lascio uno spogliatoio unito, unico nel suo genere che sicuramente farà gioire Tolfa come merita. Lascio una persona in particolare, Alessio Vannicola, per me è stato un punto di riferimento costante, dentro e fuori dal campo. Uomo con dei valori, uomo di parola. uomo con la U maiuscola.

Lascio con il rimpianto di non aver finito la stagione 2019/20 per colpa di questo maledetto virus perché, chissà come sarebbe finita. Ci tengo a ringraziare ogni persona che ci ha aiutato e spinto sempre e comunque, perché Tolfa è soprattutto questo. Ciao Tolfa, il tuo bomber».

Ai saluti anche Gianmarco Campari, ma per un suo trasferimento nel Nord Italia. E con lui va via anche il portiere Tiziano Galimberti. Ma la dirigenza collinare non è stata affatto ferma: infatti è salito allo Scoponi il fantasista Lorenzo Savarino.

Classe 1999, vanta esperienze con Aranova e Cerveteri. Poi oltre a Trincia ci sono Jacopo Gaudenzi (in prestito al Civitavecchia e ora reintegrato) e Daniele Belloni, i tre ex Corneto Tarquinia con cui c’è un accordo in vigore da mesi.

Dunque ricapitolando: la rosa biancorossa, attualmente a disposizione di mister Daniele Fracassa che si radunerà alla Pacifica il 9 agosto è composta, oltre ai giocatori sopra elencati, da capitan Mecucci, Mojoli, Marconi, Montironi e dal portiere Nunziata.

A loro va aggiunto anche Marco Roccisano che, lasciato il Ronciglione, era già in parola con il Tolfa. Poi gli under classe 2002 ovvero Stampigioni, Mercuri, Remondini, il 2001 Stefanini ed il 2000 Esperto oltre a Perfetti e Morasca, anche loro a comporre il gruppo per la stagione 2021-2022 che inizierà il 18 settembre con la coppa mentre il campionati di Promozione sarà al via il 3 ottobre.