Il Tolfa ribalta il Pescia Romana e alla ripresa troverà l'Ottavia • Terzo Binario News

Ha passato un bel Natale il Tolfa che, con una vittoria in classico stile collinare ovvero di rimonta, stavolta pure doppia.

A cedere sotto i colpi della squadra di Daniele Fracassa il Nuovo Pescia Romana, battuto 3-2 allo Scoponi così da poter passare le feste natalizie sul podio del girone A di Promozione dopo dodici giornate.

Infatti al primo posto è balzato l’Aranova, salito a 27 punti; l’Ottavia – bloccato sul pari dalla Duepigrecoroma è andato a 26 mentre il Tolfa ora è a 25.

Alla ripresa dell’8 gennaio ci sarà proprio Ottavia-Tolfa.

Nella formazione iniziale sono stati inseriti – per cause di forza maggiore – Pappalardo e Roscioli reduci dal febbrone generato dall’influenza australiana. Il sacrificio però ha dato i suoi frutti. Dopo 6’ rigore commesso dal portiere Montani: dal dischetto va Giambi che trasforma anche se lo stesso Montani intuisce. Senza scomporsi, i collinari prima assistono al miracolo de portiere Notari su Moretti poi trovano il pari con Gaudenzi, che insacca di testa da un cross di Pappalardo. A inizio ripresa l’1-2 ospite a firma di Cavallo. Maniche alzate e i biancorossi vanno a caccia del pari, trovato dal subentrato Pasquini a conclusione di una triangolazione splendida orchestrata da Savarino a destra per santi che controlla e scarica sul limite da dove Pasquini scocca un tiro angolatissimo. A inerzia spostata, arriva il 3-2 a sette dalla fine: lo segna proprio Pappalardo, che spara all’incrocio dopo una ribattuta. Da sottolineare il ritorno in campo di capitan Mecucci. «Vittoria pesante che chiude la giornataccia di Santa Marinella. Ora prepariamo sereni la trasferta di Ottavia» la chiosa finale di mister Daniele Fracassa. Infine è stato reso noto l’avversario degli ottavi di finale di Coppa Italia : è il Futbol Montesacro, che milita nel girone B mentre è da stabilire dove si disputeranno le due gare.