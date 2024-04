Il Tolfa resta in corsa per la vetta, Santa Marinella al terzo pari consecutivo • Terzo Binario News

Il Tolfa resta in corsa per il primo posto del girone A di Promozione, il Santa Marinella si avvia alla fine della stagione non avendo più obiettivi da raggiungere.

Nella 13esima e quintultima giornata, i biancorossi hanno espugnato il Paglialunga di Fregene chiudendo sul 2-1 mentre i rossoblù sono stati fermati sull’1-1 allo stadio Fronti dal traballante Parioli.

Dal punto di vista della classifica, i collinari hanno approfittato al meglio del pareggio alquanto inatteso dell’Urbetevere, che ha impattato sull’1-1 a Ronciglione mentre la capolista Sorianese, con il 3-0 esterno, ha condannato il Castel Sant’Elia alla retrocessione diretta.

Dunque nella graduatoria comanda sempre la compagine cimina con 65 punti, seguono Tolfa e Urbetevere a 61, più staccato il Palocco a 54 e quinto il Santa Marinella a quota 53.

A Fregene, gli uomini di Roberto Macaluso hanno iniziato male visto che all 11′ Gallinari ha portato avanti i padroni di casa che hanno fallito di un soffio pure il raddoppio, avendo colpito la traversa. Passata la paura, capitan Roccisano e compagni hanno dapprima trovato il pari al 33′ con gol di Nuti a conclusione di un’azione corale di Piano e Moretti e diagonale vincente, entrato dopo la sponda del montante. A dieci minuti dalla fine, Carolini ha firmato il 2-1 ben appostato sul palo lontano. «Temevo che mollassimo di testa, invece non è successo – confessa Macaluso – cosicché la nostra corsa alla vetta continua. Potevamo trovarci sullo 0-2 per delle uscite sbagliate mentre dopo il 2-1 abbiamo fallito il terzo gol, che forse meritavamo. Faceva caldo e la fatica si è sentita, aumentata dal derby di mercoledì però la squadra ha retto bene atleticamente». Il post-derby è servito a ripartire bene: «Venerdì abbiamo parlato e deciso di provarci fino alla fine. Quindi testa a domenica per battere il Borgo Palidoro, poi si vede. Il podio resta un obiettivo ottimo e le avversarie come la Sorianese devono vedersela con Ronciglione e Cerveteri, dunque non c’è niente di scontato» la conclusione del mister.

Sul fronte Santa Marinella è arrivato il terzo pareggio consecutivo e secondo interno per i rossoblù, al cospetto dell’ex tecnico Nicola Salipante. Il Parioli è passato nel primo tempo su calcio di rigore, per atterramento di Gianotti su Vittorini, che ha trasformato dal dischetto. Nella ripresa i rossoblù ci hanno provato: due occasioni fallite dal capocannoniere Tabarini e successivo pari firmato da Di Pofi con un bel tiro dalla distanza. Gli attacchi continui hanno scoperto il fianco dei santamarinellesi di cui è rimasto “vittima” Alessio Gallitano che, con due cartellini gialli, è stato espulso. «Difficile spiegare quante difficoltà ci siano state in queste settimane e quante occasioni abbiamo perso per strada. Da queste c’è sempre il modo di imparare e prendere spunto su come fare meglio in futuro. Ora testa e cuore su questo finale di stagione» la chiosa di mister Emiliano Cafarelli.