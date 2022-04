Il Tolfa regola il Passoscuro 3-0 ma con la testa è alla Coppa Italia - VIDEO - Terzo Binario News

Il filmato del rigore trasformato da Simone Trincia

Prova di carattere del Tolfa, che va oltre il 3-0 con cui ha battuto il Passoscuro allo Scoponi. Va oltre perché il successo è maturato con un tempo intero in inferiorità numerica – per via dell’espulsione di capitan Alessio Mecucci per doppia ammonizione al 41’ – e sebbene si fosse in vantaggio 2-0, il controllo sulle operazioni non è mai venuto meno.

Secondo posto consolidato e ottimo viatico per il secondo tempo degli ottavi di finale di Coppa Italia, che si disputerà mercoledì a partire dalle 17.15 sempre alla Pacifica.

Nell’ottava giornata di ritorno del girone A di Promozione, mister Daniele Fracassa ha dovuto gestire gli uomini e così ha schierato un undici inedito con Pomponi nel trio d’attacco con Belloni e Tiozzo in mezzo al campo.

Squadra votata all’offensiva che ha trovato il punto dell’1-0 al 24’, a seguito di una percussione a destra proprio di Belloni che mette un fendente rasoterra su cui Roscioli inavvertitamente insacca nella propria porta, nel tentativo maldestro di mandare in angolo.

Il Passoscuro non ha rinunciato a giocare, sebbene Paniccia non sventare pericoli veri e propri. Dopo un tentativo di Pomponi e uno di Savarino, è arrivato il raddoppio con una bella fuga a sinistra di Del Prete che al limite dell’area trova Tiozzo. Conclusione a botta sicura e traversa ma lo stesso numero 10 è lesto a insaccare il pallone vagante.

Nella ripresa, senza Mecucci i biancorossi passano al 4-4-1, che ha consentito di gestire meglio le scorribande ospiti. Il più pericoloso è stato Fogli, che ha fallito la rete in almeno tre occasioni mentre Urbani è stato provvidenziale a salvare su Puca. Nel finale Simone Trincia, che sostituito il fratello Matteo, si è procurato un rigore netto che poi ha trasformato per il 3-0 conclusivo.

«L’incombenza della Coppa si è fatta sentire eccome – commenta Fracassa – perché c’è da giocare solo un tempo contro la Duepigrecoroma e la formazione opposta al Passoscuro è stata calibrata in funzione di questa sfida. È andata bene, con i tre punti conquistati e due guadagnati sul Borgo San Martino». In classifica il Tolfa consolida il secondo posto con 50 punti, a -9 dall’Antica Aurelio e il Fregene, con 46 punti, è balzato in terza posizione.