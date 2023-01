Il Tolfa regola il Canale ed è secondo • Terzo Binario News

Finale di 2-1 con reti di Polidori per gli ospiti su rigore, poi un’autorete di Santini e Moretti dal dischetto la ribaltano

Solita gara da cuore Tolfa e tre punti che valgono la salita sul trenino delle seconde in classifica composto da Ottavia e Romulea.

Domenica i biancorossi hanno battuto il Canale Monterano per 2-1 allo Scoponi nella penultima di andata del girone A di Promozione ed è un successo pesante sia sul fronte della convinzione che appunto su quello della graduatoria.

La settimana scorsa il pari confortante di Ottavia, il primo risultato utile negli scontri diretti.

Ora l’affermazione ai danni dell’undici allenato da Riccardo Sperduti (sceso in campo alla Pacifica con una curiosa divisa biancorossa con il gialloblù come colori sociali) che lancia la formazione di Daniele Fracassa che nella seconda metà di stagione può contare sulle sfide di alta classifica da giocare quasi tutte in casa.

Nella prima metà di gara i tolfetani sono stati propositivi, con uno Jacopo Gaudenzi pimpante e una caccia al gol che non si è concretizzata. Tre potenziali calci di rigore – uno dei quali ai danni di Lorenzo Savarino probabilmente da assegnare – che l’arbitro Antonio Elia di Ostia Lido ha negato. Anzi, alla fine della frazione dal dischetto ci vanno gli ospiti per un fallo del portiere Daniele Paniccia ai danni di Filippo Mermillod. Gianluca Polidori insacca anche se il portiere intuisce. Nella ripresa i collinari pressano forte: da un cross di Gaudenzi al 5’ arriva il pari. Infatti è Antonio Santini che insacca nella sua porta nel tentativo di anticipare Omar Pastorelli. L’ingresso di Daniele Belloni porta quella scossa che serve e da una sua iniziativa arriva il 2-1. Un suo tiro respinto porta Damiano Pasquini alla conclusione, “parata” in area da Mattia Luciani. Stavolta il rigore è sacrosanto e Andrea Moretti trasforma senza ansia.