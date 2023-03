Il Tolfa perde il treno del riaggancio, il Santa Marinella evita la sconfitta a Tarquinia • Terzo Binario News

Il Tolfa sale sull’otto volante – con doppio vantaggio e poi svantaggio – e alla fine pareggia contro la capolista Aranova (3-3) nell’attesa di conoscere l’avversaria di Coppa Italia. Impatta anche il Santa Marinella al Bonelli contro il Tarquinia per 1-1.

Nella settima giornata di ritorno del girone A di Promozione, i biancorossi hanno avuto l’occasione di accorciare le distanze con la vetta visto che quello con l’Aranova era uno scontro diretto.

Invece con il pareggio finale le distanze sono rimaste invariate (50 punti i rossoblù, 43 i collinari, in condominio con l’Ottavia) il che significa una rincorsa sempre più difficoltosa per la compagine di Daniele Fracassa.

Tuttavia la gara dello Scoponi è stata spettacolare: il primo gol porta la firma dell’ex di turno Lorenzo Savarino. La risposta ospite è di Gianluca De Santis mentre Andrea Moretti riporta avanti i tolfetani. A inizio ripresa Mauro Catracchia prima e Luca Italiano poi portano gli ospiti davanti. Il merito di Alessio Mecucci e compagni è quello di non mollare e alla fine arriva il pari griffato Federico Superchi. Domenica la trasferta di Pietralata, tana del Casal Barriera mentre in settimana è previsto il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti delle semifinali di Coppa Italia. Al Tolfa può toccare in sorte la Romulea, avversario conosciuto perché secondo della classe nel girone A, oltre alla Lodigiani (posizionata nelle zone critiche del girone C) e l’Atletico Lariano, che nel girone D occupa la sesta posizione.

Finisce in parità l’incontro del Bonelli tra Tarquinia e Santa Marinella, con entrambe le reti arrivate nel secondo tempo: vantaggio etrusco al 18’ con Aldo Borzacchi e pareggio rossoblù al 37’ grazie a Giuseppe Tabarini, che segna il suo quindicesimo gol stagionale gol diventando il capocannoniere della squadra. Il commento del tecnico santamarinellese Roberto Macaluso: «Sono dispiaciuto perché abbiamo lasciato due punti per strada che meritavamo. Ci è mancata qualcosina, un po’ di convinzione e un po’ di cattiveria agonistica per poter raggiungere l’obiettivo. Ci stiamo lavorando, probabilmente è compito mio cercare di trasmettere la determinazione, la voglia di vincere. Però la partita l’abbiamo fatta noi, la prestazione è stata buona. Abbiamo preso gol sull’unica disattenzione però ai ragazzi vanno fatti i complimenti perché l’impegno è sempre totale». Domenica prossima allo stadio Fronti arriva il Grifone Calcio dei fratelli Trincia terzo in classifica.