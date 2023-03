Il Tolfa intravede la finale di Coppa Italia: 1-1 in trasferta con la Lodigiani • Terzo Binario News

Nell’andata della semifinale giocata alla Borghesiana, decisivo il rigore di Andrea Moretti al 49′ della ripresa; ritorno allo Scoponi il 19 aprile

Il Tolfa intravede la finale di Coppa Italia di Promozione. La semifinale d’andata alla Borghesiana di Roma – peraltro gremita – è terminata 1-1 e, con il gol in trasferta che vale doppio, il rigore trasformato al 49’ della ripresa dal bomber Andrea Moretti assume un peso specifico mostruoso.

Mercoledì 19 aprile la sfida di ritorno nell’impianto della Pacifica e vista l’importanza che riveste la partita c’è da essere certi che i tolfetani si riverseranno sulle tribune dello Scoponi per sostenere l’undici del paese così da sospingerlo verso la finale di Viterbo.

Mister Daniele Fracassa, al netto delle squalifiche in cui sono incappati il difensore goleador Simone Pappalardo, Federico Superchi e Paolo Santi, ha schierato l’undici titolare con Montani fra i pali, difesa a quattro composta da Castaldo e Carolini con Roscioli centrale insieme a Roccisano; in mediana capitan Mecucci, Savarino e Trebisondi, con tridente offensivo composto da Gaudenzi, Liberati e il bomber Moretti. Nel primo tempo a farla da padrone è il timore reverenziale, visto che di occasioni non sene creano né da una parte né dall’altra. La partita è bloccata, nessuno vuole scoprirsi ma sono proprio gli ospiti ad essere più propositivi anche se la frazione si è chiusa sullo 0-0. Nella ripresa i collinari provano a vincerla e infatti arrivano altre occasioni da rete sulle quali è provvidenziale il portiere Di Stefano. Al 36’ però cala la paura sulla panchina ospite perché il numero 10 Panella trova la rete del vantaggio, segnando di busto su un cross lungo. Gelo sì ma timore no e allora ecco che il Tolfa parte alla carica provando a rimediare la rete del pareggio. Al 49’ il neo entrato Omar Pastorelli salta con un pallonetto il numero 77 della Lodigiani Francesco Roda che lo abbatte. È in area di rigore e arriva il fischio che manda Moretti dal dischetto. Il centravanti tolfetano non fa trasparire emozione e in diagonale mette la palla nel sacco per un 1-1 che pesa tantissimo sulla gara di ritorno. A fine partita sono ancora forti l’emozione e la tensione ma il tecnico biancorosso ha solo parole di elogio per la sua squadra: «Questa sfida non ha fatto altro che dimostrare, per l’ennesima volta, il grande cuore di cui è dotato il Tolfa. La nostra è stata una prestazione autoritaria, importante. Siamo venuti alla Borghesiana per giocarcela senza pensieri né tensioni. E grazie a questo aspetto siamo riusciti a pervenire al pari con lucidità. Abbiamo diverse occasioni, specie con Lorenzo Savarino e capitan Mecucci, che ne hanno avute due a testa ma sulle quali il portiere romano si è superato. A dieci minuti dalla fine, il gol loro su cross tagliato è arrivato di pancia. Potevamo mollare, disunirci e invece la giocata di Pastorelli con pallonetto e fallo commesso da Roda ha mandato Moretti a segnare dal dischetto, permettendo al Tolfa di ritrovarsi fra le mani un risultato preziosissimo, se letto fra andata e ritorno» la chiosa finale di Fracassa.

Domenica una bella vittoria in trasferta per i biancorossi, che hanno superato per 2-1 il Casal Barriera. E domenica altra sfida difficilissima, visto che allo Scoponi arriva la Romulea seconda in classifica nel girone A di Promozione – anch’essa semifinalista di Coppa Italia, che ha pareggiato 1-1 la sfida di andata contro l’Atletico Lariano. Alla rete di Pappalardo ha risposto Matarazzo mentre a tempo scaduto è arrivato il punto decisivo del neo entrato Omar Pastorelli. In classifica i collinari sono quinti a 46 punti in condominio con l’Ottavia a sette lunghezze dalla capolista Aranova mentre la Romulea è seconda a un punto di distanza.