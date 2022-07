Il Tolfa ingaggia Moretti e Siani • Terzo Binario News

Il Tolfa sistema il reparto offensivo con gli arrivi di Andrea Moretti ed Emanuele Siani.

Entrambi attaccanti centrali, il primo proviene dal Borgo San Martino, l’altro è di Civitavecchia con un passato alla Csl, al Santa Marinella e nell’ultima stagione ha militato nelle fila maremmane del Manciano.

A questo punto il reparto offensivo del 4-3-3 è quasi al completo con loro due, Omar Pastorelli e l’under Filippo Liberati, sebbene sia stato totalmente rivoluzionato rispetto alla stazione passata per via degli addii dei fratelli Trincia, di Pomponi e di Belloni.

L’obiettivo del mercato è un altro under sul fronte offensivo di destra poi la batteria di terminali offensivi sarebbe completata per la soddisfazione del tecnico Daniele Fracassa. «Quel tipo di giocatore è quel che servirebbe – spiega il tecnico – ma ci stiamo guardando intorno anche per altri profili. Così facendo, ci sarebbero cinque giocatori per tre posti disponibili». Dalle parti della Pacifica l’idea è quella di completare anche la difesa con due pezzi, entrambi sotto età: un portiere e forse anche un difensore centrale, con quest’ultimo già individuato: si tratterebbe di Gabriele Leonardi del Canale Monterano, sul qualche hanno posato gli occhi diverse società. Quindi ricapitolando: all’attacco manca un elemento, un altro alla difesa e un numero 1.

Di sicuro però la squadra che si radunerà allo Scoponi il 22 agosto sarà molto diversa di quella dell’anno scorso: «Diversa, ma certo non meno ambiziosa – riprende Fracassa – perché stanno arrivando tutti giocatori di qualità. Con Moretti e Siani il ruolo di centravanti è coperto e quest’ultimo lo conosco bene per averlo allenato alla Csl. La mediana è solida e di qualità così come la difesa. Guardando l’età, si capisce che la rosa presenta sia giocatori di esperienza che elementi giovani, ritenendo che questo sia la miscela giusta per arrivare in fondo. Poi come sempre bisogna fare i conti con le incognite, come fu l’inserimento nel girone A dell’Antica Aurelio la stagione passata». Si comincia tardi perché il campionato di Promozione parte solo il 9 ottobre, il che scombussola – e non poco – i piani del pre-stagione: «Più che la partenza ritardata, crea problemi il mese di distacco fra il primo turno di Coppa Italia e la prima giornata di campionato. Una squadra eliminata subito dalla prima competizione rischia di rimanere un mese senza gare ufficiali. Per questo anche organizzare amichevoli sta diventando complicato. Comunque si stanno cercando contatti con compagini di Promozione degli altri gironi» la conclusione del mister.

Infine, sono stati resi noti i quadri societari della stagione 2022-2023. Presidente Alessio Vannicola; presidente onorario Giuseppe Marocchi; vicepresidente Massimo Zitelli; direttore sportivo Massimo Protani; tesoriere Rocco Marenzi; consiglieri Raffaele Angelini, Fabio Fronti, Salvatore Incorvaia, Luigi Marconi, Marco Paba, Stefania Marcelli e Giorgio Franchi.