Il Tolfa in infrasettimanale fa visita alla Duepigrecoroma • Terzo Binario News

Biancorossi in campo alle 11 per l’ottava giornata di Promozione, Santa Marinella a riposo

Prosegue il tour de force del Tolfa, in questo periodo impegnato sempre di domenica e mercoledì.

Oggi alle 11 i collinari scendono in campo a Montespaccato per affrontare la Duepigrecoroma nell’ottava giornata del girone A di Promozione.

I biancorossi sono reduci dal successo in extremis per 2-1 ottenuto domenica allo Scoponi ai danni di un volitivo Tarquinia, nel quale hanno giocato bene la prima frazione mentre nella seconda è emersa la stanchezza.

E di questo aspetto dovrà necessariamente tenere conto mister Roberto Macaluso, oltre che di acciacchi e postumi di colpi subiti in campo al fine si mettere in piedi l’undici titolare. «Vanno stretti i denti per le quattro gare da disputare in due settimane – spiega il tecnico – perché è un periodo sicuramente stressante al quale non sono abituati i professionisti, figurarsi i dilettanti. Certo, numericamente in difesa non siamo molti ma contro il Tarquinia paradossalmente, quando ho abbassato Nuti nel finale di partita è arrivato il gol di Superchi. L’ex mediano del Ladispoli si può adattare bene, per i difensori devo valutare se c’è una possibilità di rotazione». Di sicuro ci sono Carolini e Pasquini affaticati mentre l’allenatore spera di recuperare almeno Roccisano assente domenica. Bevilacqua è reduce da un colpo subito domenica e Salvato è stanco. Fermo restando che Santi vestirà la maglia numero 5, va capito a chi assegnare la numero 6. Ma in generale dei cambiamenti in formazione saranno fisiologici. «Ora ci attendono due gare in cui dobbiamo fare bottino pieno dopo quella di domenica, con Duepigrecoroma oggi e Castel Sant’Elia alla Pacifica oltre al ritorno di Coppa Italia. È necessario per la classifica e per mettere “fieno in cascina” per l’inverno ovvero per la serie di incontri delle prossime settimane. Infatti il calendario ci vedrà affrontare Cerveteri, Ronciglione e Santa Marinella. Vincere oggi significa prepararsi a questo periodo in tranquillità, senza l’affanno di dover vincere partite con avversari validi. La classifica è corta e in primis dobbiamo guardare chi sta dietro per ambire a guadagnare posizioni davanti. Si guarda di domenica in domenica ma è necessario ripartire dal primo tempo contro l’undici etrusco» la conclusione di Roberto Macaluso.

Invece il Santa Marinella, vittorioso domenica contro il Ronciglione, oggi non gioca poiché osserva il turno di riposo.