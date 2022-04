Il Tolfa in campo contro la Duepigrecoroma per il secondo tempo della Coppa Italia - Terzo Binario News

Il Tolfa oggi pomeriggio scende in campo… per il secondo tempo degli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione contro la Duepigrecoroma, ripartendo dallo 0-0. La gara venne interrotta mercoledì scorso a causa della nebbia invernale che aveva avvolto lo Scoponi.

Oggi dalle 17.15 il fischio per la seconda metà della partita che, in caso di pareggio, sarà decisa dai calci di rigore.

Nel frattempo hanno passato il turno accedendo ai quarti Fonte Meravigliosa, Morena, Monte San Biagio, Grottaferrata, Montenero, Montesacro e Bf Sport, con queste ultime due che hanno battuto a domicilio rispettivamente Sorianese e Canale, avversarie dei biancorossi in campionato.

Completamente diversa la preparazione di questa sfida rispetto a qualsiasi gara di campionato: infatti con soli 45 minuti da giocare, i parametri saltano perché un passo falso può costare la qualificazione.

Mister Daniele Fracassa però ha in testa l’idea di far pesare il fattore-campo al massimo ed è probabile che schiererà un undici molto offensivo. Infatti domenica, nel successo per 3-0 ai danni del Passoscuro, qualche titolarissimo come Simone Trincia è partito dalla panchina e altri giocatori tipo Matteo Trincia o Belloni sono stati sostituiti affinché venissero preservati. Alcune certezze ci sono: intanto l’assenza di Cristian Del Prete, squalificato, ed è sicura la presenza di capitan Alessio Mecucci. Domenica il numero 4 è stato espulso e, visto che non ci sarà a Fregene, il suo impiego è obbligato.

In realtà il capitano tolfetano rammenta un precedente simile: «Alcune stagioni fa si dovette interrompere un Tolfa-Csl sul 2-e loro segnarono subito il 2-1. La portammo a casa ma fu una sofferenza». Si torna subito al presente, con i romani che sono l’ostacolo che si interpone verso i quarti di Coppa: «Nel primo tempo non c’ero per infortunio ma comunque si riparte dallo 0-0. Comunque bisogna provare a vincere perché la competizione infrasettimanale è un obiettivo stagionale sebbene storicamente non siamo andati mai troppo avanti. Personalmente è un periodo frustrante, fra infortuni piccoli, e l’espulsione contro il Passoscuro. Poi salterò la trasferta di Fregene, utile a mantenere secondo posto che non dà la promozione in Eccellenza ma è importante per la bontà del lavoro che stiamo facendo. Vuol dire – scherza Mecucci – che sarò l’uomo di Coppa». Ultima considerazione sull’orario, un po’ insolito: «Mi chiedo cosa possa succedere in caso ancora di maltempo, rischiamo di far notte ma ci atteniamo al regolamento. La Duepigrecoroma? Sono contento se sono al completo, vincere così vale di più» conclude il capitano biancorosso. Già fissato al 13 aprile il calendario dei quarti di finale, in attesa del sorteggio.