Il Tolfa espugna Pianoscarano (0-2) e si conferma secondo - Terzo Binario News

I timori della vigilia di Pianoscarano-Tolfa li fugano i fratelli Trincia: un gol ciascuno, uno per tempo, e il secondo posto è consolidato.

Nel decimo turno del girone A di Promozione, giocato in infrasettimanale, i biancorossi hanno espugnato l’Oliviero Bruni di Viterbo rimanendo a quattro lunghezze di distacco dalla capolista Antica Aurelio.

I padroni di casa si sono presentati all’appuntamento in difficoltà per via delle assenze, mentre Daniele Fracassa conferma l’undici che ha battuto domenica allo Scoponi la Sorianese per via della rinuncia a Roccisano, ovvero Nunziata in porta, Urbani e Remondini sulle corsie esterne, capitan Mecucci e Montironi al centro della retroguardia; Peluso a centrocampo con Savarino e Gaudenzi, davanti il tridente composto da Belloni, Simone e Matteo Trincia.

Dopo una decina di minuti insacca tutto solo di testa Simone Trincia, sfruttando un’uscita fuori tempo del numero uno viterbese Laurenti, a seguito di una punizione calciata da Savarino. La partita si mette su un piano congeniale ai collinari, che infatti cercano diverse volte il raddoppio nella prima frazione. Ancora Simone Trincia ci prova al 38’ con una conclusione a parabola mancando però il bersaglio nel finale di parziale dapprima il pallonetto non è bene indirizzato. Poi è il sacrificio disperato del numero 5 di casa Chiarabini a impedire la rete dapprima a Belloni e poi a Matteo Trincia. Nel secondo tempo il Pianoscarano prova a fare qualcosa con Pecci che su punizione imbecca Anesini chiamando alla risposta di livello Nunziata. Cambio di fronte e stavolta è Laurenti a scampare l’ennesimo pericolo. Altra punizione di Pecci al 17’, stavolta indirizzata direttamente in porta, senza che Nunziata si scomponga. Chiarabini rimanda il raddoppio ospite di nuovo, sempre su Matteo Trincia ma di poco perché al 24’ ecco lo 0-2. Lo firma lo stesso Matteo Trincia che spedisce in porta un assist di testa fornitogli da Belloni. Nelle ultime battute il Pianoscarano prova a rendere la sconfitta meno amara con un’altra punizione di Pecci, sventata da Nunziata e un’inzuccata che manca la porta da buona posizione. Belloni sfora anche la rete dello 0-3 e Laurenti la evita con un paio di interventi mentre in contropiede è Matteo Trincia a fallire la doppietta personale. Per l’undici di Daniele Fracassa quella di ieri è la quarta vittoria consecutiva che, con 24 punti, permette di restare a quattro lunghezze dalla capolista Antica Aurelio mantenendo la seconda piazza solitaria a +3 sul Borgo San Martino e +4 sul Fregene Maccarese. Domenica altra trasferta per il Tolfa, che sarà ospite del Carbognano, ottavo in classifica con 15 punti e uscito malconcio dalla trasferta di ieri a Fregene.