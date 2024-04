Il Tolfa ci crede: tre punti contro il Palidoro per continuare a sperare • Terzo Binario News

Il Tolfa crede ancora nel primo posto e punta a battere il Borgo Palidoro allo Scoponi mentre il Santa Marinella è ospite dell’Urbetevere, secondo in condominio con i collinari. Si disputa domenica la 14esima e quartultima giornata del girone A di Promozione ed entrambe le partite iniziano alle 15.

I riflettori sono puntati tutti sulla Pacifica, dove i biancorossi ospitano un undici che sta avendo difficoltà di classifica specie nelle ultime settimane.

I giallorossi di Palidoro sono ottavi con l’Ostiantica con 36 punti ma appena una lunghezza sopra i play-out rappresentati dal Fregene e due sul Duepigrecoroma e la Polisportiva Ostiense.

Insomma la sconfitta interna patita per mano del Pescia ha complicato i piani, il che rende facile ipotizzare come nella trasferta di Tolfa l’obiettivo sia quello di portare a casa i punti. Mister Roberto Macaluso però chiarisce subito con quale spirito i suoi scenderanno in campo: «Il Borgo è squadra fastidiosa – spiega il tecnico – che conosciamo per averli affrontati sia in campionato che in Coppa Italia. La loro classifica è difficile il che rende la gara pericolosa per noi. Gente come Cesaro, Corrias o Savarino possono inventare giocate anche se non avevano programmato di restare invischiati in una posizione scomoda. Per chiarirci: qua non si regala niente niente a nessuno, crediamo nel primo posto per il Tolfa resta a testa bassa continuando a pedalare». Al momento in classifica la Sorianese è prima con 65 punti, Tolfa e Urbetevere inseguono a 61, più staccato il Palocco a 54. guardando alla formazione, il terzino Santi non sta benissimo mentre gli altri giocatori ci sono tutti. Possibile se non probabile che il difensore si riposi e dal primo minuto parta il 2005 Rosati sull’esterno offensivo. «Magari si studierà qualche variante fra Piano e Magloire, con l’obiettivo di andare all’uno contro uno. In questa fase di gioco sono bravissimi entrambi, specie se giocano a piede invertito. Prendiamo in giro capitan Marco Roccisano in veste di mediano ma succede spesso che si trovi lì con il meccanismo che prevede il ripiegamento di Marco Bevilacqua in difesa (come sul gol dell’1-0 contro il Santa Marinella, ndc). Matteo Piano è cresciuto molto ma la squalifica lo ha penalizzato ma si è ripreso bene e sta segnando» la conclusione dell’allenatore.

Sul fronte santamarinellese, da parte di società e gruppo squadra c’è al consapevolezza che con quattro giornate da disputare e 12 punti in palio pensare di riprendere e superare non solo la Sorianese capolista ma anche gli stessi Tolfa, Urbetevere e Palocco appare utopistico, proprio perché sono 12 i punti di distacco dal vertice. Però questo non significa che capitan Fabrizio Melara e compagni non possano battere la compagine di Fabio Ranieri e dei fratelli Trincia per fare un favore a loro stessi e per rispetto del campionato e delle avversarie. Poi c’è un fatto esterno da ricordare: quella dell’andata fu la partita della contestazione in cui i rossoblù allo stadio Fronti persero 4-2 con le decisioni cervellotiche assunte dall’arbitro Matteo Corona che fece finire ai rossoblù la gara con nove giocatori, cacciando pure mister Emiliano Cafarelli. Una mattanza che vide il Santa Marinella soccombere nonostante fosse meritatamente in vantaggio 2-1 quando il direttore di gara iniziò estrarre cartellini come se non ci fosse un domani.