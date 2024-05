Il Tolfa chiude vincendo ma dice addio a Moretti, Santa Marinella omaggia i 32 gol di Tabarini • Terzo Binario News

Si chiude con due vittorie interne la stagione di Promozione di Tolfa e Santa Marinella, che arrivano rispettivamente al secondo e quinto posto. I collinari hanno battuto – condannato alla retrocessione – il Parioli mentre i rossoblù hanno superato l’Ostiantica. Entrambe le gare sono terminate 3-2.

i biancorossi allo Scoponi hanno chiuso con un sorriso una cavalcata che li ha visti sempre in contesa per il primo posto poi conquistato meritatamente dalla Sorianese, quando in primis l’obiettivo era solo mantenere la categoria.

Invece sono arrivati successi e soddisfazioni, come la miglior difesa del girone A e la squadra che ha subito il numero minore di sconfitte.

Domenica, avanti i romani, poi il ribaltone che ha regalato gli ultimi tre punti stagionali sui 68 complessivi, con tripletta finale di Andrea Moretti, che ha chiuso l’annata con 24 centri. E probabilmente, come sottolinea la stessa società, le strade del bomber e del Tolfa si separeranno.

«Problemi di lavoro e le difficoltà a raggiungere lo Scoponi dalla Capitale 3-4 volte la settimana – scrivono dalla Pacifica – non gli consentono di proseguire un rapporto durato due anni, nei quali ha messo a segno più di 50 gol, profondendo sempre un grande impegno. Sarà ricordato come uno dei più forti attaccanti della storia del Tolfa Calcio». Contemporaneamente, il Parioli finisce in Prima Categoria. Uno dei play-out sarà uno scontro tutto etrusco fra Cerveteri e Tarquinia, l’altro sarà fra Duepigrecoroma e Polisportiva Ostiense. «Il campionato sarà ricordato a lungo, per il quale la dirigenza e tifosi ringraziano di cuore tutti i componenti della rosa e lo staff tecnico con Macaluso, Masini, Gentili, Carucci, Belloni, Boriello, Smacchia, nonché l’unica quota rosa ovvero l’instancabile e bravissima Nicoletta Vittori». «Dal 7 agosto ad oggi è stata lunga – aggiunge mister Roberto Macaluso – e domenica si è fatto quello che dovevamo, pur giocando sottoritmo e andando in svantaggio. La domanda di ripescaggio è un’idea concentra in società ma è presto quindi tutto fermo. Il successo sul Parioli è la bella conclusione di una stagiona superpositiva per la quale faccio i complimenti da tutti, con Moretti che ha superati i 20 gol».

Invece allo stadio Fronti (dove all’Ostiantica hanno segnato Caforio, Gallitano e Martinelli nel 3-2 finale) è stata festa soprattutto per Peppe Tabarini. Infatti l’attaccante è rimasto in tribuna per un infortunio al ginocchio ma questo non gli ha impedito di riceve l’abbraccio di pubblico e società per i 32 gol segnati in stagione. Durante l’intervallo con il presidente santamarinellese Sanfilippo e il suo vice Gramegna ha ricevuto un trofeo per la sua stagione memorabile, fa seguito all’anno scorso quando trovò la via della rete 28 volte per un totale tondo tondo di 60 reti in due anni. Nell’occasione Tabarini ha ribadito la volontà di rimanere in maglia rossoblù anche nel campionato 2024-2025.