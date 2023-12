Il Tolfa chiude il mercato con l'arrivo di Matteo Piano • Terzo Binario News

L’esterno offensivo arriva dal Cerveteri dopo un ungo corteggiamento

“La sessione di mercato invernale finora aveva fatto intravvedere soltanto movimenti in uscita nella società biancorossa (Superchi al Tarquinia, Pomponi sceso di categoria all’ Allumiere).

Due attaccanti che, aggiunti a Pastorelli infortunatosi gravemente alla 3^ giornata di campionato e fuori per tutta la stagione, aveva ridotto ai minimi termini il pacchetto avanzato della squadra attualmente prima in classifica.

Pertanto, era indispensabile intervenire al più presto, e la società, per il tramite del DS Marcello Smacchia potrebbe averlo fatto in maniera più che soddisfacente.

La Asd Tolfa Calcio comunica di aver formalizzato il tesseramento dell’attaccante Matteo Piano, classe 2.000, proveniente dal Cerveteri, squadra con la quale ha giocato nella categoria Eccellenza.

Un inserimento voluto e mirato, concordato con lo staff tecnico, che avrà così a disposizione uno dei più quotati esterni di attacco della categoria.

Visto i costanti miglioramenti dei tanti giovani della rosa, e confidando nel pronto rientro di alcuni ragazzi ancora sotto infortunio, il sodalizio biancorosso, avendo come obiettivo prioritario il mantenimento della categoria, ritiene a questo punto chiuso il mercato, sia in entrata che in uscita”.

Tolfa Calcio