Il Tolfa batte la Sorianese 2-0 ed è secondo - Terzo Binario News

Nel recupero della quinta giornata giocato allo Scoponi; domani i collinari a Pianoscarano

Il Tolfa vola al secondo posto del girone A di Promozione. I collinari hanno battuto 2-0 la Sorianese nel recupero della quinta giornata, rinviata il 31 ottobre per la nebbia che insistette sullo Scoponi.

Il successo ha fatto salire l’undici di Daniele Fracassa a quota 21 punti, ovvero quattro lunghezze sotto la capolista Antica Aurelio e tre punti avanti rispetto al Borgo San Martino terzo della classe.

Stavolta il meteo è stato favorevole alla Pacifica e l’incontro piacevole. La compagine cimina ha dimostrato grandi qualità dalla mediana in su mentre in difesa ha ballato sugli attacchi pervenuti dal fronte sinistro, dove ha operato il tandem Belloni-Urbani. Fracassa in mattinata ha dovuto rinunciare a Roccisano, il che lo ha costretto a retrocedere capitan Mecucci sulla linea di difensori a far coppia con Montironi, con Nunziata in porta, Remondini altro esterno difensivo, in mediana Savarino, Gaudenzi e l’inserimento di Peluso, con lo stesso Belloni in attacco insieme ai fratelli Simone e Matteo Trincia.

Una mezza sorpresa, la scelta di rimanere sul 4-3-3 e non osare tramite in 4-2-3-1 apparentemente più congeniale agli uomini in campo: «Occorreva la capacità di gestire bene l’impatto fisico – spiega l’allenatore – che la Sorianese avrebbe imposto. Un modulo più spregiudicato avrebbe messo il centrocampo in sofferenza».

Sofferenza che c’è stata nei primi minuti, essendo la gara ripresa dal 2’ del primo tempo da calcio d’angolo per il Tolfa. Ci prova Salvagni al 5’ ma al 9’ Simone Trincia e Belloni hanno già l’occasione del vantaggio, su un cross respinto a Urbani. Ancora Simone Trincia è attivo mentre il fratello Matteo si vede negare il gol di testa da una super parata di Pallotta.

L’appuntamento con la rete è rinviato di poco, visto che al 18’ un rinvio corto dello stesso Pallotta viene raccolto da Gaudenzi che imbecca Matteo Trincia spalle alla porta al limite dell’area: girata e destro imprendibile all’angolino. Belloni è in palla e al 40’ conclude bene dal limite dell’area. Nella ripresa, al 15’ arriva il raddoppio: Simone Trincia conclude bene da dentro l’area, Pallotta è ancora strepitoso ma la palla resta sulla linea di porta, dove arriva Peluso che insacca indisturbato. La Sorianese prova a uscire con Luciani e Nunziata devia ma si espone ai contropiede di Belloni. Nel finale traversa colpita da Oriolesi per i rossoblù ospiti di Stefano Del Canuto.

Ai biancorossi il settimo successo in campionato fa compiere un bel balzo in classifica: «Si sono affrontate due compagini forti – dice Fracassa – con la Sorianese è meglio e un assetto difensivo da registrare. Siamo cresciuti con il passare dei minuti, bene è andato Peluso all’esordio dal primo minuto e la spinta sulle corsie laterali. Il successo ci permette di accorciare il divario sull’Antica Aurelio, magari riuscendo e mettere i romani sotto pressione». Domani si scende di nuovo in campo per la decima giornata di andata, con la trasferta di Pianoscarano: «Ci attende una vera e propria guerra contro l’undici viterbese. Il fatto che loro siano ultimi in classifica con 4 punti insieme al Ronciglione non vuol dire affatto che si sia già vinto, anzi. È un’occasione che hanno per fare punti e non vorranno farsela sfuggire. Spero che Roccisano riesca a recuperare così da poterlo inserire nei primi undici, altrimenti credo proprio, a meno di cause di forza maggiore, che rimarranno gli stessi che hanno battuto la Sorianese» la conclusione di Daniele Fracassa.