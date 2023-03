Il Tolfa approda in semifinale di Coppa Italia Promozione • Terzo Binario News

A Soriano finisce 3-2 per i cimini ma ha pesato il 4-1 dello Scoponi; potenziali accoppiamenti con Lodigiani, Romulea e Atletico Lariano

Escluso il brivido iniziale, con la Sorianese che ha tentato l’impresa titanica di recuperare tre reti di svantaggio, il Tolfa approda alla semifinale di Coppa Italia di Promozione, traguardo raggiunto anche nella scorsa stagione.

Nel ritorno del quarto di finale a Soriano, i biancorossi hanno sì perso per 3-2 ma, a parte la paura iniziale, sono stati bravi nel gestire la situazione e senza una distrazione nel finale, si sarebbe evitata anche la sconfitta.

D’altronde il 4-1 dell’andata era un tesoretto pesante e tutto sommato, non difficile da conservare.

La formazione tolfetana è quella che ci si attende, con Montani in porta, difesa a quattro composta da santi, Carolini, Pappalardo e Roscioli; in mezzo Trebisondi (con la fascia al braccio) e Savarino, sulla tre quarti Belloni, Pasquini e Gaudenzi, davanti Moretti. Come lecito aspettarsi, al Celso Perugini l’undici cimino parte fortissimo e con Lorenzo Serafini sblocca il punteggio dopo quattro minuti. Poco dopo anche la traversa colpita da Nicolò Valentini su punizione. Passata la paura, i collinari si mettono a giocare e a spegnere il furore agonistico dei rossoblù ci pensa Lorenzo Savarino che con una botta da una ventina di metri spedisce la palla all’incrocio dei pali l 16’. È la rete che fa abbassare il sipario sulla qualificazione anche se la Sorianese non rinuncia a giocare. E infatti al 22’ ecco il 2-1, stavolta ad opera di Michele Cenani di testa da un calcio d’angolo che ha seguito un’azione in cui i padroni di casa si erano già resi pericolosi. Nella ripresa al 18’ palla persa da Leonardo Fimiani e ribaltamento di fronte orchestrato da Andrea Moretti che innesca Jacopo Gaudenzi che conclude a rete per il 2-2. La Sorianese vuole almeno l’onore delle armi e dopo qualche tiro fuori misura e dei tentativi di Moretti con un gol annullato e Federico Superchi (due volte) al 44’ è Riccardo Cologna che sigla il 3-2 definitivo.

«Ci siamo messi paura – confessa a caldo mister Daniele Fracassa – loro sono partiti fortissimo e su un rimpallo hanno segnato quasi subito. Noi però non ci siamo scomposti, abbiamo retto l’onda d’urto della loro intensità e Savarino ha regalato un gol bellissimo, con l’1-1 che li ha spenti almeno parzialmente. Cenani ha riaperto il discorso poi nello spogliatoio durante l’intervallo c’era la calma giusta, ho chiesto ai giocatori di rimanere tranquilli che ce l’avremmo fatta. Il messaggio è arrivato, con l’inserimento di Superchi che ha fatto perdere focus alla Sorianese, non riuscendo a contrastare le due punte. Il 2-2 di Gaudenzi è servito per la qualificazione e non sono mancate le occasioni con Omar Pastorelli e Moretti per vincere. Non mi è piaciuta una certa superficialità difensiva che ha regalato ai cimini la vittoria. Unica nota veramente negativa, le ammonizioni di Simone Pappalardo e Paolo Santi, che saranno squalificati per l’andata della semifinale». Poi un confronto con la gara di domenica scorsa, sempre a Soriano: «La seconda semifinale consecutiva è un traguardo importante che mi riempie di gioia. In campionato era stata una gara più abrasiva di questa, ma ieri hanno pesato i quattro gol dello Scoponi. Oggi squadra a riposo e domani rifinitura per la sfida all’Aranova nella quale possiamo solo vincere per accorciare e tenere aperto il discorso-promozione» la conclusione di Fracassa.

Oltre al Tolfa vanno in semifinale la Romulea, l’Atletico Lariano e la Lodigiani. Da sorteggiare in presenza gli accoppiamenti, le gare delle due partite sono fissate per il 22 marzo e il 19 aprile.