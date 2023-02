Il Tolfa approda ai quarti di Coppa: 4-2 al Futbol Montesacro • Terzo Binario News

Il Tolfa passa il turno di Coppa Italia di Promozione vincendo 4-2 la gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Futbol Montesacro segnando tutte e quattro le reti nel primo tempo. All’andata era finita 2-2. Adesso si attende di sapere chi sarà l’avversario nei quarti di finale.

Allo Scoponi si arriva con i tolfefani in vantaggio in virtù delle reti segnate in trasferta. Tuttavia mister Daniele Fracassa non pensa troppo a conservare ed anzi conferma il modulo iperoffensivo già applicato domenica contro il Borgo San Martino (che ha regalato quattro reti anche in quella occasione) ovvero il 3-5-2, con capitan Mecucci centrale difensivo sostenuto da Pappalardo e Roscioli; in mediana Trebisondi, Savarino e Pasquini, Santi e Carolini esterni con davanti la coppia di punte pesanti composta da Superchi e Moretti. Gli ospiti si schierano con il 4-3-3.

Fin dalle primissime battute, si vede che i biancorossi possono essere pericolosi ad ogni azione e infatti al 6’ Moretti fa 1-0 di testa, direttamente da una rimessa laterale lunga battuta da Santi. Ma non c’è neanche il tempo di esultare che il Futbol Montesacro, sul capovolgimento di fronte, pareggia grazie a un autogol di Roscioli che insacca di testa nella sua porta. Pochi istanti prima, Franchitti fallisce un’altra occasione ghiotta a due passi dalla porta di Paniccia. Al 16’ il Tolfa torna avanti con Santi che di testa ben appostato sul palo lontano insacca di testa il 2-1 un bel cross di Carolini proveniente dalla parte opposta. Passano otto minuti e fuga a destra di uno scatenato Santi, che si invola da un lancio di Trebisondi, assist per Pasquini e tiro deviato da Sabatini che impegna Di Porto in una bella risposta. Neanche un minuto dopo il numero 1 rossonero si ripete su Superchi da due passi, mostrando riflessi reattivi. La scelta di Mecucci e compagni è quella di andare spesso per lanci lunghi per superare la mediana romana, che va in affanno. Da un calcio d’angolo di Savarino, Pappalardo di testa manda la palla oltre la traversa. Al 30’ contropiede ospite con il solito Franchitti ma Paniccia lo chiude bene in uscita bassa. Al 35’ ecco il 3-1, su punizione battuta da Mecucci da sinistra, che si avvale di una leggera deviazione della barriera che mette fuori causa il portiere mente la palla entra dalla parte opposta. Di fatto a chiudere i giochi arriva al 40’ il gol di Moretti. Trovato spazio in area, piazza la palla con un diagonale imprendibile ed è 4-1.

Nella ripresa mister Alessio Ottobrini inizia le rotazioni, non avendo più molto da perdere e anche Fracassa comincia a pensare a qualche cambio in vista della trasferta di domenica sul campo della Duepigrecoroma. Al 12’ Franchitti sorprende la difesa tolfetana e, sebbene rimanga un dubbio consistente sulla posizione di fuorigioco di partenza, trova la rete del 4-2. Al Futbol Montesacro capitano due occasioni, con un diagonale deviato fuori e una conclusione dalla distanza di Franchitti alta di poco. Dall’altra parte è Liberati, entrato da poco, che di destro impegna il portiere da distanza ravvicinata. I romani premono e al 30’ serve un salvataggio miracoloso di Trebisondi su tiro a botta sicura di Mazzoli dal limite dell’area piccola per evitare il 4-3 e poco dopo tocca a Paniccia mettere i guanti sulla botta dalla distanza di Franchitti con respinta e Mari non trova il tempo per la battuta a rete. Al 40’ fuga a destra di Belloni ben orchestrata da Moretti con Di Porto che chiude bene anche stavolta.