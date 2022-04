Il Tolfa ai quarti di Coppa: decisivo il rigore di Pomponi - Il tabellino - Terzo Binario News

Il secondo tempo è finito 0-0, dal dischetto di va a oltranza: fuori la Duepigrecoroma

Grazie ai rigori a oltranza, e una partita giocata metà questa settimana e metà quella scorsa, il Tolfa accede ai quarti di finale di Coppa Italia di Promozione. Durante i tiri a oltranza, è stata decisiva la segnatura dal dischetto di Dario Pomponi contro la Duepigrecoroma, a seguito dell’errore commesso da Cau, che ha mancato il bersaglio tirando alto e consentendo ai circa 200 presenti allo Scoponi di esultare.

I biancorossi, alla luce di quando visto soprattutto in questa seconda metà di gara, hanno meritato di passare il turno, specie per una mezz’ora nella quale hanno chiuso i romani nella loro tre quarti senza permettergli di uscire creando un paio di buona occasioni. Per contro, quasi a tempo scaduto, gli ospiti hanno colpito la traversa rischiando di passare loro il turno.

Come si era intuito alla vigilia, mister Daniele Fracassa schiera un undici a trazione iper-offensiva: 4-2-3-1 in cui i mediani di fatto sono altre frecce che si inseriscono come Savarino e Galluzzo. Come accennato, l’inizio vede una sola squadra giostrare ed è il Tolfa: possesso palla e ricerca continua degli attaccanti con spioventi in area.

Al 3′ il portiere e capitano ospite viene subito chiamato in causa , per una punizione pericolosa Montironi e spizzata di testa di Roccisano. Altro bell’intervento all’8’ sempre da calcio piazzato, con Montironi che stavolta va diretto verso la porta. Poi quando la Duepigrecoroma esce fuori è pericolosissima con che al 12’ Deirossi calcia in diagonale fallendo di poco. Occasione super al 15′ con Simone Trincia: Antonelli contrasta bene in uscita alta Matteo Trincia, la palla resta lì ma Pomponi non trova la porta. La tensione in campo è fortissima perché per la posta in palio vale e il tempo a disposizione scarseggia. Al 28′ ancora una punizione, stavolta da destra, su cui arriva Pomponi per l’inzuccata ma è impreciso. Pochi istanti dopo una punizione dal limite da posizione centrale di Savarino trova una deviazione della traversa, mentre inizia a piovere. Giustini al 38’ subisce un fallo e inizia a battibeccare con avversari e arbitro finché l’arbitro Stramazzo di Latina non lo espelle al culmine delle proteste. Cinque minuti dopo, i romani hanno la possibilità di segnare: un pallone vagante resta in area e dopo la respinta di Nunziata Deirossi prende la traversa da pochi centimetri dalla porta. Fracassa, immaginando la fine imminente della gara, inserisce Gaudenzi e Tiozzo, entrambi rigoristi. Poi si va dagli undici metri. Segnano, calciando molto bene, Silvestri, Matteo Trincia, Anastasio, Simone Trincia e Germoni. Sul 2-3 sbaglia Tiozzo, con Antonelli che respinge di piede. Gol anche per Deirossi e Savarino, quando la battuta di Politi può valere il passaggio del turno. Invece il numero 15 spara sulla traversa e Urbani pareggia. Sul 4-4 si va a oltranza e Cau calcia alto. Pomponi invece è algido e la Pacifica può festeggiare. Nei prossimi giorni, al Comitato Regionale verrà effettuato il sorteggio per stabilire incroci e campi, visto che i quarti di finale si giocheranno già mercoledì 13.

Tolfa – Duepogrecoroma 6-5 d.c.r.

Tolfa: Nunziata, Urbani, Marconi, Galluzzo, Roccisano, Montironi (49’st Tiozzo), Peluso (33’st Gaudenzi), Savarino, Matteo Trincia, Pomponi, Simone Trincia. A disp. Conti, Remondini, Mecucci, Belloni, Petrini, Verna, Stefanini. All. Daniele Fracassa.

Duepigrecoroma: Antonelli, Cianca, Galderisi (48’st Politi), Crostelli (21’st Antolini), Cau, Germoni, Silvestri, (48’st Rubenni) Cipriani, Giustini, Anastasio, Deirossi. A disp. Lacobacci, Morosi, Jammeh, Rubenni. All. Emiliano Cafarelli.

Arbitro Daniele Stramazzo di Latina.

Note: ammonito Cau, Antolini, Cianca (D), Galluzzo (T); al 38’st espulso Giustini (D);

Sequenza dei rigori iniziata dalla Duepigrecoroma: Silvestri 0-1, Matteo Trincia 1-1, Anastasio 1-2, Simone Trincia 2-2, Germoni 2-3, Tiozzo parato, Deirossi 2-4, Savarino 3-4, Politi traversa, Urbani 4-4; ad oltranza Rubenni 4-5, Gaudenzi 5-5, Cau alto, Pomponi 6-5.

Spettatori 200 circa.