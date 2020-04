Il tablet alla studentessa lo consegnano i Carabinieri di Campagnano - Terzo Binario News

Solo l’Arma poteva recapitare lo strumento in quanto il comune è zona rossa

Su richiesta della dirigente dell’istituto scolastico “I.I.S. Calamandrei” di Roma e nell’ambito delle iniziative volte a tutelare il diritto allo studio durante il periodo di chiusura delle scuole legato all’attuale emergenza Covid-19, I Carabinieri hanno consegnato ad una alunna, residente a Campagnano di Roma, Comune recentemente dichiarato “zona rossa”, che frequenta il terzo anno dell’istituto scolastico di Roma.

I Carabinieri della Stazione di Roma Tomba di Nerone hanno preso in consegna il tablet dalla scuola e lo hanno portato fino al checkpoint, consegnandolo ai Carabinieri della Stazione di Campagnano di Roma, che lo hanno portato a casa alla ragazza.

L’aiuto dei Carabinieri ha così consentito alla studentessa di riprendere le lezioni scolastiche da remoto, in modo da poter seguire il programma delle lezioni, come i suoi compagni di classe.