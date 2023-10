Il SuperEnalotto premia Montalto di Castro: con un 5, vinti quasi 105mila euro • Terzo Binario News

Nessun “6” nell’ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 67 milioni di euro.

Nel concorso di venerdì 6 ottobre centrati due punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 104.635 euro a testa, uno, come riporta agipronews, a Montalto di Castro (VT) presso il punto vendita Tabacchi Aquila situato in Piazza Tarquinia, 4 e uno a Sannicardo di Bari (BA) presso il punto vendita Beato Rocco situato in Via Diaz, 100.

Da segnalare anche quattro “4 Stella” da 36.875 euro. L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo