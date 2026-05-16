Il sogno del Tolfa è infranto: 0-3 dalla Lvpa Frascati • Terzo Binario News

Sogno infranto per il Tolfa che perde 3-0 la finale di Coppa Italia Promozione contro la Lvpa Frascati. Allo stadio Rocchi di Viterbo la cornice di pubblico è bellissima con la tribuna centrale gremita di tifosi e addetti ai lavori.

Incitamento enorme da parte tolfetana, con i bus e le vetture private che hanno raggiunto in massa Viterbo partendo anche dalla vicina Civitavecchia e colorando di biancorosso il settore riservato.

Prima azione interessante al 5’ da un angolo battuto da capitan Bevilacqua, deviazione e palla a Manuel Vittorini che controcrossa servendo Pasquini che di testa manda alto di poco.

Iniziativa in mano ai collinari, mentre l’undici dei Castelli preferisce attendere. Al 12’ doppia occasione per Nuti con un pallone vagante in area ribattuto entrambe le volte. Sul ribaltamento di fronte, la difesa biancorossa è presa di sorpresa, De Clementi esce male su Muzzi ma poi è bravo a recuperare. Passano cinque minuti e a Manuel Vittorini capita una palla sullo spigolo sinistro dell’area di rigore giallorossa ma il tiro a giro è fuori dallo specchio. Al 23’ passa la Lvpa per colpa di un’incertezza difensiva del Tolfa su una punizione dalla distanza: il portiere De Clementi e Colace non si capiscono e Della Volte tutto solo di testa mette nel sacco in pallonetto di testa. Il Tolfa però non si scompone e per due volte si trova nelle condizioni di pareggiare. Nella prima è Converso di testa a mancare il bersaglio di poco, nella seconda il tiro dal limite di Manuel Vittorini è impreciso. Sul finale di primo tempo conclusione di Pasquini da dentro l’area che impegna il portiere Siccardi.

Nella ripresa, dopo appena 10 secondi Falanga arriva a tu per tu con De Clementi ma tira talmente piano che Salvato non ha problemi a recuperare. Occasionissima per pareggiare all’8 che capita a Converso, su assist perfetto di Bernardini, che arriva davanti a Siccardi ma nel tentativo di far passare la palla sotto le gambe si fa chiudere dal numero 1 castellano. Il Tolfa mette le tende nella metà campo avversaria e da una volata a sinistra di Manuel Vittorini che serve al limite per Bernardini con Siccardi che si distende e para. Al 13’ punizione di Manuel Vittorini dalla distanza, su cui Siccardi c’è. Altra punizione di Manuel Vittorini da sinistra e Nuti manda fuori di testa per un soffio. Ma la Lvpa chiude la partita al 25’st con Muzzi che in tutta comodità ottimizza l’assist di Della Volpe anche se De Clementi ha sfiorato la parata impossibile. Al 33’ ancora Muzzi manca il tris con tutto il campo davanti tira addosso a De Clementi in uscita. Durante il recupero l 3-0 di Farina a porta vuota.

Lvpa Frascati (5-3-2): Siccardi, Mattias Dianetti (27’st Di Pietro), Della Volpe (38’st Farina), Luciani, Falcioni, Giannelli, Seferi (38’st Yuri Dianetti), Proietti, D’Andrea (17’st De Vecchis), Falanga (17’st Spoletini), Muzzi. A disp. Lindquist, Palombi, Priori, Pagliarini. All. Daniele Lo Monaco.

Tolfa: De Clementi, Colace (26’st Miguel Vittorini), Ficorella (1’st Cristian Vittorini), Bevilacqua, Selvaggio, Salvato, Manuel Vittorini, Nuti, Bernardini, Pasquini, Converso. A disp. Di Camillo, Roccisano, Benedetti, Quinti, Paolessi, Ianari, Costa. All. Emiliano Cafarelli.

Arbitro Alessandro Massafra di Ostia Lido.

Reti: 23’pt Della Volpe, 25’st Muzzi, 49’st Farina.

Ammoniti De Vecchis, Muzzi (F), Ficorella, Cristian Vittorini (T).