”Il sistema del dottor Catrame e del professor Piuma” di Marco Vallarino incanta piazza Bartoli a Tolfa - Terzo Binario News

Una serata diversa, per Tolfa, domenica 23 agosto nel cartellone estivo. La raccolta piazza Bartoli ha abbracciato la lettura presentata dal regista Marco Vallarino. ”Il sistema del dottor Catrame e del professor Piuma” è un racconto di Edgar Allan Poe, che trae spunto dal resoconto di un reporter americano in visita, nella Sicilia di metà 800, un particolarissimo manicomio, guidato dal barone Pisano.

Il racconto è stato presentato a due voci, quelle di Cesare Ceccolongo e Luigi Cosimelli. Al primo il compito di narrare, al secondo quello di impersonare in maniera divertente tutti gli ospiti, decisamente sopra le righe, della casa di cura, a cominciare dal suo sedicente direttore. Una scenografia scabra, giusto una piccola quinta bordò e un paio di leggii, ha ricreato in poco meno di un’ora il movimentato e sfarzoso ambiente della Maison de Santè, in cui i “matti” per almeno un mese si erano sostituiti ai loro guardiani, consumando pasti attorno a tavole sontuosamente imbandite e con abiti esageratamente sfarzosi.

Ad accompagnare i due bravissimi giovani attori la chitarra classica suonata dallo stesso Vallarino. A supporto, alla consolle e prima al trucco Valeria Pacini. Il pubblico, limitato a causa delle restrizioni Covid, ha apprezzato e applaudito la rappresentazione che è, di fatto, lo spunto della piece che Vallarino e un gruppo di suoi ex allievi della scuola della Cometa misero in scena con successo a Roma e a Vasto. Prevista al Claudio di Tolfa per il 6 marzo scorso, saltò per il lockdown. Apprezzabile riuscire, grazie all’amministrazione comunale, a riportare un po’ di teatro davanti a degli spettatori, a far lavorare i professionisti di un settore così colpito dalla crisi del Covid. A fine serata, il sindaco Luigi Landi ha portato il saluto del Comune, auspicando che presto la compagnia, in toto, possa ritornare sulla scena collinare.

C.V.