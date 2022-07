Il Sindaco Gubetti in visita dalle Black Lions di Floorball de I Terzi • Terzo Binario News

“A fine agosto, quattro atlete di questa squadra, parteciperanno ai Mondiali Under 19 in Polonia, con la nazionale italiana: si tratta delle giovanissime Marta Pelliccioni, Elena Beccia, Jhohana Ruiz e Vittoria De Luca.

A loro, il mio più grande in bocca al lupo per questa meravigliosa esperienza e l’augurio che oltre ad una straordinaria prestazione, possano divertirsi e vivere con amore e passione per lo sport questo momento unico.

Per sostenere la loro spedizione ai Mondiali (sono totalmente autofinanziate!), l’Associazione Terrattiva ha promosso un evento di raccolta fondi, che si terrà sabato 23 luglio proprio nella piazza principale de I Terzi a partire dalle ore 19:00.

Per chi non potesse partecipare, è possibile fare una donazione anche al seguente link:

https://www.eppela.com/projects/8653

Forza ragazze! E complimenti a voi, alla squadra tutta, all’allenatore Dario Falchi, a Martina Falchi (preparatrice dei portieri) e ad Emanuela Bianchi dello Staff. Forza!!!”

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, in un post sulla sua pagina Facebook