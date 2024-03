Il Sindaco di Fiumicino Baccini: "Cultura dello sport e della giusta alimentazione partano dalle scuole" • Terzo Binario News

L’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino ha ospitato il convegno “Come migliorare Salute e Benessere con sport esercizio fisico e buona alimentazione”, che ha visto la partecipazione del Sindaco Mario Baccini, del Presidente del Consiglio, Roberto Severini, dell’Incaricato alla sanità, Roberto Marta, di Daniela Sgroi, Direttore Sanitario Asl Roma 3 ,Francesca Milito, Direttore Generale Asl Roma 3, Giovanni Leonardi, Capo Dipartimento Ministero della Salute e relatori medici.



Diversi gli argomenti trattati tra i quali l’importanza dei dispositivi medici nella prevenzione delle malattie e nel miglioramento della salute. Strumenti tecnologici che giocano un ruolo cruciale nel permettere una diagnosi precoce ed un trattamento efficace. Un argomento sempre più al centro dell’attenzione nel campo della medicina e della sanità pubblica, del quale, il Dott Achille Iachino, Direttore Generale del Ministero della Salute, ha fornito una relazione accurata.



Il Dott. Antonio Fiore, medico dello Sport U.O.C. SISP ha messo in evidenza che “Lo sport non dovrebbe essere visto solo come un passatempo od un’attività ludica, ma piuttosto come un elemento fondamentale per mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato. L’esercizio fisico regolare porta una serie di benefici per la salute fisica e mentale, che vanno ben oltre il semplice divertimento; aiuta a ridurre il rischio di malattie cardiache, favorisce il controllo del peso corporeo, riducendo il rischio di obesità e le malattie ad essa correlate.”

“Un’iniziativa importante quella che vede riuniti medici ed amministrazione per affrontare temi che riguardano la salute ed il valore che, l’esercizio fisico ed una dieta sana, possono aggiungere alla qualità della vita delle persone. – ha sottolineato il Sindaco durante il suo intervento – Dobbiamo diffondere informazioni chiare su quanto un’ alimentazione equilibrata, come quella suggerita dalla dieta mediterranea, possa influire nella prevenzione di patologie che in Italia stanno prevalendo, come le malattie cardiovascolari. – prosegue – Siamo, insieme alla Grecia, il Paese con più obesi al mondo e questo è un dato allarmante che non può lasciarci indifferenti. L’amministrazione comunale di Fiumicino si è già attivata per partecipare e promuovere iniziative utili a diffondere la cultura della corretta alimentazione, partendo dalle scuole e dai più giovani, al fine di tutelare l’unico vero capitale che è quello umano.” ha concluso il Sindaco Mario Baccini.

Relatori medici al convegno:

Maria Rita Noviello, Oncologa – U.O.S.D. Screening, Promozione della Salute e Stili Di Vita; Alessandro Mustazzolu, Servizio Comunicazione Scientifica Istituto Superiore della Sani; Marco Bozzetti, Presidente dell’Associazione ILITECH.