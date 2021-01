Il signor Roberto torna a muoversi: acquistato il nuovo motorino - Terzo Binario News

Matteo Colagrossi annuncia l’arrivo del mezzo, con l’aiuto della Elektroweel di Ladispoli

Un post social annuncia il ritorno alla vita quotidiana del signor Roberto a cui avevano rubato il motorino grazie al nuovo mezzo appena acquistato con i proventi di una raccolta fondi.

“Missione compiuta! Il signor Roberto finalmente è tornato alla vita di prima.

Proprio questa mattina è arrivato il nuovo scooter e glielo abbiamo appena consegnato.

Grazie infinite da parte mia e del signor Roberto a tutte le persone che hanno contribuito a fargli tornare il sorriso. E’ stata dura ma ci siamo riusciti.

Un grande ringraziamento al signor Salvatore Motta, titolare della ditta Elektroweel di Ladispoli che ha reso possibile l’acquisto mettendo a disposizione un modello addirittura migliore di quello precedente e rinunciando al suo corrispettivo per la vendita.

Un ringraziamento particolare poi va a Mattia Liberati che ha portato all’attenzione di tutti il furto che era stato effettuato e che mi ha quindi consentito di apprendere questa notizia che mi ha dato l’impulso di mobilitarmi per poter far sì che la vita del signor Roberto tornasse quella di sempre.

PS Riporto affinchè sia tutto trasparente, anche la fattura con l’importo pagato. Ci tengo a precisare che la piattaforma “GoFundMe” (il sito utilizzato per la raccolta) per le raccolte fondi effettuate in Italia, trattiene come commissione il 2,9% delle donazioni più un fisso di 0,25€ a donazione.