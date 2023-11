Il sequestro di tre giovani ragazze, a I Terzi la presentazione di “Distretto rosso sangue” di Dario Falchi • Terzo Binario News

Appuntamento in Piazza Giovanni Falcone per venerdì 24 novembre

Roma si ferma ed è sconvolta per l’oscuro sequestro di tre giovani ragazze. Non è un ultimo caso di cronaca nera, ma è “Distretto rosso sangue”, il nuovo romanzo di Dario Falchi che dopo la presentazione avvenuta presso il I Distretto di Polizia Trevi Campo Marzio, venerdì 24 novembre alle ore 19:00 sarà a I Terzi, in Piazza Giovanni Falcone presso i locali dell’Associazione TerrAttiva. Un romanzo thriller, alla cui presentazione prenderà parte la responsabile nel Lazio della GaEditori Concetta Anzalone e lo scrittore Don Duverliy Goma, oltre allo stesso Falchi.

Il libro è disponibile inoltre su Amazon ma anche su Mondadori Store, IBS, La Feltrinelli, Libreria Rizzoli, Piclick ed altri Store dedicati.

SINOSSI – «Distretto rosso sangue» è un racconto in tre parti ispirato alle inchieste dell’ispettore Marra e della sua squadra di polizia giudiziaria, appartenente al primo distretto di Polizia Trevi Campo Marzio di Roma. Distretto rosso sangue è un triplice omicidio alquanto bizzarro nel modus operandi, che impegnerà, e non poco, la squadra dell’ispettore. La storia è ricca di colpi di scena e di intrecci che renderanno incerta l’indagine. Ciò che vi sembrerà lampante diventerà oscuro subito dopo. Dove sei, è un’altra indagine avvincente. Tutto inizia nello splendido scenario del Pincio. Un rapimento metterà a dura prova l’esperienza di tutta la polizia romana. Salvami è l’ultima delle tre storie di Distretto rosso sangue. Roma è sconvolta dall’oscuro sequestro di tre giovani ragazze…

Link amazon: