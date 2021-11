Il segugio cade nel pozzo, recuperato dai pompieri - Terzo Binario News

Intervento della squadra Speleo dei Vigili del Fuoco a Gudonia

Stamani alle presso il comune di Guidonia, in via Formello 61 intervento della squadra 18/A e della squadra Saf per il recupero di un cane in un pozzo.

I soccorritori una volta giunti in loco si sono calati all’interno della cavità in cui era finito l’animale, recuperandolo tramite manovre Saf.

Il segugio è stato affidato al suo padrone in buone condizioni di salute.