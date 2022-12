Il Santa Marinella strapazza in Carbognano e ingaggia il difensore Gianotti • Terzo Binario News

Passeggiata prenatalizia per il Santa Marinella, che torna da Carbognano con quattro gol segnati (a zero) e tre punti in tasca, che valgono il quarto posto solitario in classifica, a quattro lunghezze dalla capolista Aranova.

Insomma quella rossoblù si conferma una delle superpotenze del girone A di Promozione.

Lo 0-4 del Martinozzi non lascia possibilità di replica. I padroni di casa del Carbognano, ultimi in classifica, si sono dovuti arrendere sebbene il capocannoniere del girone Giordano Belardinelli sia rimasto a secco. Tuttavia ha segnato Tabarini e il portiere Portoghesi ha parato un rigore a Dabo nel primo tempo.

Nella ripresa i tirrenici hanno chiuso il discorso con Marcelli, su assist di Melara e poi ancora un centro di Tabarini con chiusura finale di Cedeno.

In lista gara per i rossoblù era presente anche un giocatore nuovo su cui puntare: si tratta del difensore centrale Andrea Gianotti, difensore classe 2000 proveniente dal Ladispoli (Eccellenza) ma con un passato nella W3 Roma, Boreale e Parioli. L’ingaggio dell’ex Ladispoli si è reso necessario per via dell’infortunio occorso al centrale Giovanni De Angelis, che ha chiuso anzitempo la sua stagione. Così il ds Stefano Di Fiordo: «Indubbiamente quello di Gianotti è un innesto di rilievo all’interno di un buon gruppo. Nonostante i 22 anni ha esperienza, avendo disputato molte partite in eccellenza». Sulla stessa lunghezza d’onda il tecnico Nicola Salipante: «Acquisto di spessore per la categoria, fisicamente ben messo con il suo 1,90 quindi bravo di testa ma anche con i piedi. L’ho visto giocare e dal punto di vista atletico è un difensore arcigno, pronto a dare battaglia sportiva in area di rigore».