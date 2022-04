Il Santa Marinella spreca l'occasione: 2-2 a Tuscania - Terzo Binario News

Occasione sprecata dal Santa Marinella che sarebbe potuto tornare da Tuscania con il bottino intero e invece si è dovuto accontentare di un punto, per via del 2-2 conclusivo.

I rossoblù hanno raggiunto la rassicurante quota di 40 punti nel girone A di Promozione, che corrisponde al quinto posto solitario e che fa centrare con largo anticipo l’obiettivo stagionale della salvezza.

Il vantaggio è arrivato già al 4’ per merito del centravanti Giordano Belardinelli, che ha colpito benissimo di testa. Poi è arrivato l’1-1 al 14’ con il tuscanese Scatena a seguito di una ribattuta incerta della difesa, provocata dalle condizioni difficili del manto erboso e l’attaccante di casa ha insaccato all’altezza dischetto rigore. Il raddoppio è arrivato a parziale quasi scaduto e ancora una volta è stato decisivo Fabrizio Melara che ha orchestrato una bella azione a destra chiusa Pagliuca per il 2-1. «Nella ripresa – afferma il tecnico santamarinellese Nicola Salipante – abbiamo avuto quattro-cinque occasioni per chiudere i conti e invece, come insegna il calcio, il gol lo abbiamo subito e ci è costato due punti». Infatti al 32’ ha segnato Dottarelli. «È stata una partita combattuta giocata su un campo difficile. Comunque abbiamo dato continuità ai risultati dell’ultimo periodo e non è mai facile venire a giocare a Tuscania pertanto faccio i complimenti ai ragazzi. Ora bisogna prepararsi per accogliere domenica la capolista Antica Aurelio, con la quale siamo chiamati a disputare un grande incontro» conclude Salipante.