Il Santa Marinella Rugby perde a Rieti ma vince a tavolino - Terzo Binario News

Non è iniziata benissimo (sul campo) la stagione di serie C del neonato Santa Marinella Rugby. L’esordio allo stadio Fassini di Rieti ha visto i rossoblù soccombere per 22-12 al cospetto della Reathyrus, franchigia nata dall’unione tra Arieti Rieti e Ternana Rugby. Ma per via della presenza nella lista del XV sabino di una irregolarità in lista gara è arrivato un successo a tavolino.

“Il Giudice Sportivo Gherardo Sassoli, rilevato dal referto dell’arbitro che in occasione della gara in oggetto la società FTGI Reathyrus Asd presentava la lista gara con 18 giocatori di cui uno straniero, con ciò violando le disposizioni di cui al punto 9 sezione “Campionato Nazionale di Serie C” pag.89, le quali stabiliscono che le società di Serie C sono tenute ad inserire nella lista gara 21 giocatori italiani e 1 (uno) giocatore straniero. Avendo la società FTGI Reathyrus Asd acquisito un risultato sul campo di 22 – 12 (mete 3 – 2), dichiara la società perdente con il risultato di 0 a 20 (0-4) in favore della società Asd Santa Marinella Rugby e la punisce inoltre con la penalizzazione di quattro punti in classifica e con la muta €. 100.00=(cento)” quanto si legge nel comunicato ufficiale.

«Dopo un primo tempo in cui siamo apparsi senza idee in attacco e poco attenti in difesa– commenta l’allenatore Davide Perugini – a causa sicuramente dei tanti ragazzi schierati fuori ruolo, nel secondo abbiamo avuto una buona reazione e, nonostante la sconfitta, abbiamo potuto vedere dei buoni margini di miglioramento».

Ad andare oltre la linea di meta avversaria sono stati Marco Valente e Flavio Caprio, con una trasformazione di Claudio Cortellessa.

Domenica seconda giornata del minigirone ed esordio interno. Allo Sciamanna di Canale Monterano va in scena il derby con i Lions Alto Lazio, franchigia composta da giocatori del Viterbo e del Civita Castellana, già affrontato nel capoluogo della Tuscia nella fase di pre-stagione. Fischio di inizio alle 14.30.