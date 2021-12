Il Santa Marinella Rugby chiamato alla prova Cisterna - Terzo Binario News

Domenica a Montevirginio andata della terza fase della serie C

Domenica importante per il Santa Marinella Rugby che al Sabrina Sciamanna di Montevirginio ospita il Cisterna per la gara di andata della terza fase della serie C.

C’è da assegnare un posto per la poule promozione, per il quale si giocano questo spareggi fra le compagini dei quattro gironi regionali. I rossoblù hanno vinto il raggruppamento A con Luiss e Rinos guadagnandosi il diritto a giocarsi la piazza contro la prima del gruppo B ovvero il XV pontino.

“Nessuno pensava di lottare subito per la promozione al primo anno – commenta coach Alessandro Mameli – però del potenziale c’è, il gruppo è motivato e convinto di poter dire la sua anche al cospetto di formazioni più esperte. Vogliamo prepararci al meglio per questa doppia sfida e per quelle di gennaio”