Il Santa Marinella puntella la difesa: ecco Leonardo Rizzo dall'Atletico Colleferro • Terzo Binario News

Il Santa Marinella sistema la difesa. Infatti dopo l’addio di Alessio Gallitano, approdato a Ladispoli, sono arrivati dapprima Alessandro Caforio e ora Leonardo Rizzo. Classe 1995, il centrale difensivo va a consolidare un reparto in ristrutturazione che ora mister Nicola Salipante si trova abbastanza sistemato avendo in rosa appunto Rizzo e Caforio, oltre ai riconfermati De Angelis e Midei. Insomma una difesa solida.

Per quanto concerne Rizzo, questi proviene dall’Atletico Colleferro, girone D di Promozione, dove ha deciso di seguire il progresso dalla Seconda Categoria. Prima di questa esperienza c’è stata la Vis Artena in serie D e il Colleferro in Eccellenza.

«Ora siamo a posto in retroguardia – spiega il direttore sportivo rossoblù Stefano Di Fiordo – e avendo preso il centrale che serviva andiamo puntellato tutta la difesa da cui ci aspettiamo tanto in termini di personalità ed esperienza.

Siamo contenti di aver preso Rizzo perché è un giocatore che nel suo passato vanta la partecipazione alle categorie superiori e quindi lo riteniamo un elemento valido».

In alcune dichiarazioni Rizzo ha spiegato di non essere spaventato dalla responsabilità che gli si para davanti e di aver avuto un colloquio proficuo con Salipante. Tra l’altro c’è un contatto con Giuseppe Tabarini che risale alla militanza con le compagini giovanili, quando i due militavano alla Lodigiani. Secondo Rizzo, la velocità di cui è dotato l’attaccante può fare la differenza nel campionati di Promozione.

Ma il mercato santamarinellese non si ferma qui: infatti i contatti proseguito perché sistemati difesa e attacco (appunto con Tabarini, ma anche con le riconferme di Belardinelli, Cedeno e Melara e il solo Pagliuca andato via), va chiusa la partita sulla mediana. «Per il centrocampista siamo in trattativa con un paio di elementi – riprende Di Fiordo – e speriamo che si riesca a concludere entro breve tempo. Ecco ora ancora non abbiamo il sì definitivo ma penso che non ci vorrà molto a formalizzare. Inoltre sul mercato siamo a caccia di un under che ci serve con una certa urgenza per sostituire Cuomo, tornato a Ladispoli, e un senior che porti l’esperienza persa con l’addio di Trebisondi. Anche se dovessimo impiegare qualche giorno in più non sarebbe un tragedia. È necessario svolgere un lavoro di sistemazione del centrocampo così da consegnare al mister una rosa completa per l’inizio della preparazione» la conclusione del dirigente.

E a proposito della preparazione, adesso le squadre del secondo campionato regionale hanno un riferimento temporale per stabilire quando radunarsi. Infatti, il Comitato Regionale della Lega Dilettanti ha fissato la data di inizio campionato: il via della Promozione è stato fissato a domenica 9 ottobre, mentre Prima e Seconda Categoria scivolano al 23 ottobre. L’inizio della Coppa Italia Promozione è previsto per il 4 settembre.