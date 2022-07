Il Santa Marinella prende Pangi e il portiere Serra • Terzo Binario News

Altri due colpi in entrata per il Santa Marinella che va a riempire due caselle anche piuttosto importanti. Infatti arrivano in via delle Colonie il portiere classe 2003 Christian Serra e il mediano Samuele Pangi.

Il giovane numero uno arriva dal Città di Fiuggi, in serie D, ma è santamarinellese di nascita e residenza. Infatti da bimbo ha militato nel settore giovanile rossoblù oltre ad essere figlio d’arte di Guido, ex portiere e preparatore allo stadio Fronti. Il ds Stefano Di Fiordo sul nuovo arrivato.

«Molti anni ha disputato le categorie giovanili regionali e di Élite. Per noi è un acquisto importante perché va ad occupare la casella degli under.

Farà parte della prima squadra e permetterà a mister Nicola Salipante di schierare un giovane in porta. Per lui la prospettiva è buona e si affiancherà all’esperto Sanfilippo. Come da linea guida della società stiamo cercando di riportare a casa tutti quei talenti locali reduci da esperienze di livello in altre realtà calcistiche».

Proprio in questa chiave va visto anche l’arrivo di Samuele Pangi. Dice lo stesso neo rossoblù: «Sono molto contento di tornare a giocare nella squadra della mia città. Da piccolo con i miei genitori ci siamo trasferiti in Liguria mentre ora, per motivi di studio sono tornato nella Perla accettando con molto piacere la chiamata del Santa Marinella». Poi Pangi parla della sua esperienza: «Provengo da campionati dove prevale l’aspetto agonistico pertanto dovrò adattarmi ad un altro tipo di gioco». Con la memoria va alla prima esperienza in via delle Colonie: «Ho tirato i primi calci al pallone proprio a Santa Marinella ed è un enorme piacere ritornarci per continuare quel percorso interrotto. Ammiro il nuovo stadio che non ha nulla a che vedere con quello che ho lasciato 15 anni fa. Oggi lo stadio Ivano Fronti, tra l’altro mio ex presidente, è sicuramente uno stimolo per noi calciatori a dare il massimo» la conclusione di Pangi.