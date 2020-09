Il Santa Marinella parte bene, Dominici: "Sì, ma niente distrazioni" - Terzo Binario News

Non poteva cominciare meglio la stagione del Santa Marinella, che ha espugnato Palidoro per 3-1 offrendo una prestazione convincente. Vero che si è trattato della prima uscita ufficiale ed è vero che il sorteggio ha riservato ai rossoblù un confronto con una neopromossa. Però qualche buon segnale si intravvede e l’undici comincia a prendere forma.

Gabriele Dominici si dice contento sì, ma non troppo: “Anche il fattore sonoro ha la sua importanza – scherza l’allenatore – ed è meglio sentore 0-3 piuttosto che 1-3. Si è subito un gol in fase di recupero e questo aspetto mi infastidisce non poco.

Se non cambiamo rotta fin da subito, cioè dagli allenamenti di oggi, capiterà spesso. Poi ci sono stati falli inutili, distrazioni: tutti difetti che non voglio vedere>. Poi una disamina sulla partita: “Con quel caldo la gara non poteva essere bella e devo sottolineare che il fondo in pozzolana ci ha limitati. Probabilmente sul sintetico saremmo riusciti a fare meglio.

È vero che noi siamo più forti, perché questo ha detto il campo. Però dobbiamo anche essere consapevoli della nostra collocazione che, secondo me, ad oggi è da metà classifica e a me va bene così. Quella di domenica è stata la prima gara in assoluto di una squadra nuova, composta da giocatori che conoscevo sì ma solo come avversari.

Sono stati commessi degli errori che, al cospetto di una squadra più forte, avremmo pagato carissimi. Fisicamente siamo al 40%, ed è quanto mi aspettassi in questo periodo. Alla fine però magari finisse sempre così, sarei felice>. Dominici spende due parole sulla sorpresa di ieri ovvero quel Dario Pranzetti, classe 2000, che ha timbrato la presenza con due reti: “Una sorpresa? Non del tutto – precisa il mister – perché viene da esperienze importanti con Civitavecchia e Ladispoli, dove lo avevo appena intravisto poiché non giocava spesso. Ho cominciato a capire il suo potenziale e ha segnato, oltre a ieri, altri due gol. È messo bene fisicamente e si è fatto trovare pronto per scendere in campo, e in partita era al posto giusto al momento giusto calcolando bene i tempi. Tuttavia deve ancora crescere, visto che ha appena a 19 anni>. Infine uno sguardo al campionato: “Il Canale è la più forte, il Tolfa forte come il Ronciglione e l’eliminazione di queste due non significa nulla. Dopo il girone d’andata capiremo i veri valori delle squadre. Un abbassamento di livello? Possibile con tanti ripescaggi. Il mercato è chiuso, teniamo d’occhio solo gli under. I tre che giocano sono bravi mentre vanno valutati i nostri juniores. Mi lasciano perplesso le norme antiCovid che impediscono il riscaldamento senza la presenza dell’arbitro e poi in campo c’è il contatto fisico> la conclusione di Gabriele Dominici.