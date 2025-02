Il Santa Marinella pareggia ma Tabarini è out: fuori fino a fine stagione • Terzo Binario News

Al Fronti è 0-0 contro l’Ostiantica ma il numero 7 rossoblù si è infortunato al ginocchio; Tolfa battuto a Ostia dalla Pescatori 1-0

Giornata da dimenticare per le compagini di Promozione. La capolista Santa Marinella non va oltre lo 0-0 interno contro l’Ostiantica ma peggio ancora perde Peppe Tabarini fino a fine stagione per infortunio; il Tolfa è stato sconfitto a Ostia dalla Pescatori per 1-0.

Questo il bilancio della terza di ritorno del girone A che vede i rossoblù sempre in testa alla classifica con 44 punti, primo inseguitore è diventato il Grifone Gialloverde con 42 punti mentre l’Ostiantica è scivolato a -4 e i tolfetani a -5.

Nella sfida fra prima e seconda dello stadio Fronti esce un pari del quale si giova soprattutto il Grifone, sebbene mister Daniele Fracassa apprezzi la prestazione dei rossoblù.

«È stata una gara di altissimo livello come avevo chiesto – afferma l’allenatore – e sono veramente orgoglioso della squadra, che ha dominato la gara, creando occasioni e dominando in ogni zona di campo. Dispiace soltanto per l’infortunio di Tabarini al quale rivolgo un grosso in bocca al lupo». Serio infortunio al ginocchio per il numero 7 al 36’ della ripresa, per il quale è entrata in campo l’ambulanza (che ha trovato il cancello interdetto da delle auto parcheggiate davanti ritardando il soccorso). Portato al San Paolo di Civitavecchia, è stato dimesso nella serata di domenica. Dovrà, successivamente sottoporsi alla risonanza magnetica. Il ginocchio è parzialmente gonfio, è stato immobilizzato e non era dolorante. Il bollettino che arriva dalla società. Dai social, le parole del numero 7 rossoblù: «Che abbia finito la stagione mi sembra scontato. Non avrei mai pensato di concluderla in questo modo così orrendo. Non poter correre, non poter stare con la mia squadra, allenarmi con loro ogni giorno gioire e soffrire ogni domenica… Tutto questo sarà un pensiero fisso che mi logorerà dentro fino a quando non rimetterò piede sul rettangolo verde. Una cosa è certa: tornerò più forte e veloce di prima. Anche questa è una sfida che supererò a modo mio, andando oltre i miei limiti. Ringrazio di cuore tutti i tifosi, chi mi è stato vicino in ospedale e tutti coloro che mi stanno chiamando e mandando messaggi. Siete veramente tantissimi. Il morale è sotto le scarpe, le lacrime sono tante ma sentire la vostra vicinanza mi fa bene al cuore».

In collina, la sconfitta sullo sterrato di Ostia vene archiviata presto. «Era una gara da 0-0 – commenta mister Roberto Macaluso – con un primo tempo equilibrato. Al 3’ della ripresa la rete di Valentini di testa poi è stato impossibile giocare per le loro perdite di tempo. Abbiamo rischiato il raddoppio mentre con Imperiale e capitan Roccisano ci sono state due possibilità di segnare. Non si è giocato male ma su questi campi è difficile palleggiare e noi ci non ci adattiamo Comunque la pratica è archiviata».